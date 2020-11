Et gravsted for foden af et træ: Drømmen er, at det også kan lade sig gøre i Hørsholm. Men det har mere end lange udsigter. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skovbegravelsespladsen er på vej i graven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovbegravelsespladsen er på vej i graven

Nye flertalsforhold i byrådet betyder at planer om en privat begravelsesplads i Hørsholm næppe bliver til andet end en drøm

Hørsholm - 25. november 2020 kl. 11:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Drømmen om en privat skovbegravelsesplads i et skovområde på Hørsholm Golfs ejendom forbliver en drøm, og den bliver nok begravet før den første urne kan sættes i jorden. Ændrede flertalsforhold i kommunalbestyrelsen gør, at sagen næppe kommer videre end fra sit nuværende stadie som en sag, der er ved at blive undersøgt.

For med den socialdemokratiske gruppeformand Niels Lundshøjs beslutning om at flytte fra Hørsholm og forlade kommunalbestyrelsen, kommer der til at sidde to radikale i kommunalbestyrelsen.

Det gode valg Socialdemokraterne havde nemlig ikke taget højde for det gode valg, partiet fik ved kommunalvalget i 2017. Partiet rykkede ind i kommunalbestyrelsen med mand og mus, både Lundshøj, Svend Erik Christiansen og Marcus Guldager. Men der var ingen socialdemokratisk suppleant. Han hedder hedder Hans Laugesen og napper pladsen efter Niels Lundshøj, så den socialdemokratiske gruppe i resten af valgperioden bliver reduceret til to.

Det bliver efter alle tegn i sol og måne afgørende for, at Hørsholm ikke får en privat skovbegravelsesplads. Det var nemlig socialdemokraterne, der sikrede et flertal i første omgang.

Flertallet er væk, og det har mindretallet tænkt sig at udnytte, når sagen kommer op igen.

"Vi radikale står ved vores holdning. Bliver vi to, så vipper flertallet," fastslår viceborgmester Henrik Klitgaard.

SAGEN KORT

PA-Ejendomme A/S (ejer af Hørsholm Golf) ønsker i samarbejde med Skovbegravelse ApS at anlægge en skovbegravelsesplads på Hørsholm Golfs ejendom i et område med skov på ca. fire hektar.

Økonomiudvalg 10. september: Et flertal på 6 (Konservative, Radikale, Socialkonservative og Annette Wiencken (UP), siger nej, Jakob Nybo (LA) og Glen Madsen (DF) stemmer ja. Niels Lundshøj (S) er fraværende.

Kommunalbestyrelse 29. september: 10, Socialdemokratiet, Venstre, LA, DF og Annette Wiencken (UP) siger ja, 9 Konservative, Radikale og Socialkonservative fastholder deres nej til at forvaltningen skal arbejde videre med planerne. Han er modstander af skovbegravelsespladsen og var det også, da kommunalbestyrelsen 29. september med mindst muligt flertal (10-9) gav grønt lys til at arbejde videre med planerne.

Vil ikke hænge på den Mindretallet af Konservative, Radikale og Socialkonservative ønskede ikke, at kommunen skal stå tilbage med en forpligtelse, hvis forretningen skulle vise sig ikke at holde.

Tilbagekøbsret "Og så skal man også huske på, at kommunen i sin tid solgte grunden til Hørsholm Golf på fordelagtige vilkår med det formål, at der skal drives golf. Hvis formålet ændrer sig, har kommunen ret til at købe grunden tilbage," siger Henrik Klitaard.

Han og de øvrige konstitueringspartier blev noget overraskede, da socialdemokraternes Marcus Guldager sent under debatten om skovbegravelsespladsen rejste sig og sagde, at det da var en god idé. Og da det kom til afstemning, fulgte de to andre socialdemokrater, Niels Lundshøj og Svend Erik Christiansen, trop med yngstemanden og sikrede flertallet.

Hørte intet fra Niels Når det overraskede Konservative, Radikale og Socialkonservative, var det fordi de internt i konstitueringsgruppen har en aftale om at orientere hinanden, når der er optræk til at man stemmer imod 'de andre'.

De vidste derfor intet om, at socialdemokraterne ville stemme for at arbejde videre med skovbegravelsespladsen. Informationen manglede, fordi gruppeformand Niels Lundshøj ikke havde deltaget i det møde i Økonomiudvalget 10. september, hvor skovbegravelsespladsen blev stemt ned med et stort flertal.

Det havde socialdemokraterne også selv glemt alt om, da de mødte op til kommunalbestyrelsesmødet uden at have afstemt, hvordan de skulle forholde sig til emnet.

Hans Laugesen (R) rykker ind i kommunalbestyrelsen til december efter Niels Lundshøj (S) - og så er flertallet for skovbegravelsespladsen gået fløjten. Arkivfoto

Afklaring på sms "Det foregik på sms og messenger under selve mødet," forklarer Svend Erik Christiansen, der over for Ugebladet understreger, at det kun er undersøgelsen, de stemte ja til.

"Jeg husker sagen som noget uoplyst - og så er der jo det juridiske, hvem der kommer til at hænge på skovbegravelsespladsen," siger Svend Erik Christiansen.

Betyder det, at I stemmer imod næste gang?

"Ingen anelse. Det afhænger af redegørelsen. Men jeg kan sige så meget, at hvis det koster kommunale kroner, så kan vi ikke stemme for," lyder det fra Svend Erik Christiansen.

Marcus Guldager mener fortsat, at en privat skovbegravelsesplads i Hørsholm er en fin idé.

"Det er noget positivt, en smuk idé," siger han.

Skovbegravelse

Landets hidtil eneste private skovbegravelsesplads er Stensballegaard Skovgbegravelsesplads blev taget i brug 2018.

Den drives af Skovbegravelse ApS, som også skal drive en evt. plads i Hørsholm.

Seks steder på Sjælland (inkl. Hørsholm), fire steder i Jylland og et sted på Fyn er der ansøgninger i gang om at etablere pladser.

Prisen for en enkelt plads er ca. 6000 kr. inkl. gravning og administration over ti år, men kan være forskellig fra egn til egn.

Urnen nedsættes for foden af et træ.

Der kan reserveres enkelt-, dobbelt-, familie- og flerfamilietræer. "Men er argumenterne stærke nok? Nu har vi stemt for at sætte en undersøgelse i gang, og den står jeg på mål for. Undersøgelsen kan jo vise, at der er noget vi har overset," lyder det fra Marcus Guldager.

Fik ingen tæsk Han bekræfter over for Ugebladet, at de øvrige konstitueringspartier var "en smule overrasket" over socialdemokraternes stemmeafgivning.

Har I fået tæsk for det? "Nej, men vi er altså også vores eget parti, selv om der gerne tegnes et billede af, at vi er én samlet blok. Men ud over valgnatten, hvor Venstre tilbød os borgmesterposten, er de mig bekendt ikke én gang kommet til os for at søge et samarbejde," siger Marcus Guldager.

relaterede artikler