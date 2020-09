Se billedserie Landets første private skovbegravelsesplads ligger ved Horsens på godset Stensballegaards jord. Foto: Skovbegravelse ApS

Skovbegravelsesplads her? Nej tak!

Politikere i Hørsholm: Der er ikke noget behov. Idémanden bag skovbegravelsespladser: De tager fejl. De vil brede sig

Hørsholm - 29. september 2020 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kan en skovbegravelsesplads være et attraktivt alternativ til Hørsholm Kirkegård?

Nej, siger et flertal i Økonomiudvalget. Seks ud af udvalgets otte medlemmer har nemlig sagt nej tak til forslaget om at etablere en skovbegravelsesplads i et skovområde på Hørsholm Golfs arealer. Sagen er på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen kl. 17.30 mødes til kommunalbestyrelsesmøde. Aftenens møde er efter en række fysiske møder igen virtuelt efter at corona-smittetrykket atter er steget.

"Udvalget er ikke bekendt med et behov for en sådan funktion," hedder det således i referatet fra en enstemmig afgørelse i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) 27. august.

Da sagen blev forelagt Økonomiudvalget, mente Liberal Alliances Jakob Nybo og DF's Glen Madsen nu nok, at kommunen kunne arbejde videre med planerne.

"Nogle ønsker deres sidste hvilested på en kirkegård, andre under en sten, nogle under et træ og andre at få deres aske spredt ud over Øresund," hedder det blandt andet i begrundelsen for LA's tilslutning til en skovbegravelsesplads.

Er åben for alle Baggrund for sagen er en ansøgning fra PA-Ejendomme A/S - der ejer Hørsholm Golf - om at anlægge en skovbegravelsesplads på Lerbækgaard i fredskov, et område på ca. fire hektar.

"Skoven er et oplagt alternativ til kirkegården og er samtidigt åben for alle, uanset trosretning. Jorden er ikke indviet, og i modsætning til eksempelvis askespredning til søs, giver det pårørende et specifikt sted at søge hen," skriver Peter Arendorf, indehaver af PA-Ejendomme A/S, i ansøgningen.

FAKTA

Stensballegaard Skovgraveplads blev taget i brug 2018 og er indtil videre den eneste private plads i drift.

Seks steder på Sjælland (inkl. Hørsholm), fire steder i Jylland og et sted på Fyn er der snøgninger i gang om at etablere pladser.

Prisen for en enkelt plads er ca. 6000 kr. inkl. gravning og administration over ti år, men kan være forskellig fra egn til egn.

Urnen nedsættes for foden af et træ.

Der kan reserveres enkelt-, dobbelt-, familie- og flerfamilietræer. Det vil brede sig Hvis ellers politikerne havde været med på idéen, skulle pladsen være etableret i et samarbejde med Skovbegravelse ApS, der siden 2018 har drevet landets hidtil eneste private skovbegravelsesplads på Stensballegaard ved Horsens.

Idémanden er den tidligere ejer af godset Stensballegaard, grev Henrik Ahlefeldt-Laurvig. Han mener, at Hørsholm Kommune tager grundigt fejl ved at sige nej.

"Skovbegravelsespladser vil brede sig. Der er flere steder rundt omkring i landet, hvor de er på vej," siger han til Ugebladet, og undrer sig over, at politikerne i Hørsholm påstår, at der ikke skulle være et behov.

"I så fald er Hørsholm det eneste sted i landet," lyder det fra Henrik Ahlefeldt Laurvig.

200 på venteliste Han oplyser, at to tredjedele af de mennesker, der er urnebegravet på skovbegravelsespladsen, havde et almindeligt medlemskab af folkekirken som baggrund, men - sammen med de pårørende - bare ønskede sig et alternativt sted at blive lagt i jorden.

Siden etableringen i 2018 er der nedsat 70 urner på skovbegravelsespladsen på Stensballegaard, og der er ifølge Henrik Ahlefeldt-Laurvig 200 der har reserveret eller forhåndserhvervet gravsteder til senere brug.

Når kommunen kommer ind i billedet, er det fordi Kirkeministeriet skal give tilladelse til en kommunal begravelsesplads, og kommunen vil som myndighed have det overordnede ansvar for pladsen. Derfor ville Hørsholm Kommune skulle forpagte jorden, i dette tilfælde til en forpagtningsafgift på 0 kroner.

Der er penge i begravelser Henrik Ahlefeldt-Laurvig lægger ikke skjul på, at der også kan være økonomi i en skovbegravelsesplads.

"Skovdrift er ikke den mest lukrative forretning, så det kan blive et supplement til skovdriften," siger den tidligere godsejer.