Skolebestyrelsen og ledelsen på Hørsholm Skole har ønsket, at Selmersvej bliver ensrettet for at skabe en mere sikker vej for skolens børn. Her ses en skolepatrulje i aktion ved Marie Mørk Skole i Hillerød.Foto: Rådet for Sikker Trafik

Skolevej skal sikres med ensretning

Forældre til børn på Hørsholm Skole har længe frygtet for trafiksikkerheden ved skolen. Nu har Miljø- og Planlægningsudvalget besluttet at lave en midlertidig ensretning af Selmersvej for at dæmme op for problemerne. Udvalget afviste ellers i efteråret at gennemføre en ensretning, da kommunens administration anbefalede at undlade at lave en ensretning.