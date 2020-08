Se billedserie Allerede klokken 12.00 starter undervisningen for de nye elever, der kan se frem til tre år med lektier, nye venner og fester - sidstnævnte når corona kommer lidt på afstand.

Skolestart: 295 glade elever blev mødt med roser og håndsprit

Hørsholm - 10. august 2020 kl. 13:25 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke meget er, som det plejer, men første skoledag for de nye 1.g'ere på Rungsted Gymnasium er alligevel på sin vis et bekendt syn.

Solen skinner ubønhørligt fra en skyfri himmel, mens eleverne forventningsfulde kommer vandrende op ad stadion Allé, og foran gymnasiet bliver de mødt med røde roser og brede smil.

Hvor de normalt vil stimle sammen i en flok, bliver de nu i højere grad holdt adskilt, og de går i mindre grupper ind på gymnasiet.

De nye elever vil normalt blive budt velkommen i gymnasiets kantine, hvor rektor Ruth Kirkegaard holder en tale, men på grund af corona er talen i år blevet optaget på video, og første skoledag foregår klassevist. Alligevel er stemningen både bekendt og opløftende mandag morgen.

Foran Rungsted Gymnasium blev de nye elever mødt med en rose, og de blev hurtigt gelejdet over til den klasse, de skal følges med de næste tre år. På den måde blev eleverne holdt adskilt, så de ikke stimlede sammen i en stor flok. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Det fortæller rektor, da hun fra sidelinjen har hilst på så mange af de nye elever, som coronaforsigtigheden tillader.

- Det er årets bedste dag. Vi møder 295 forventningsfulde elever, der står klar herude. De er generte, lidt usikre, spændte og de har lidt ondt i maven. Vi ved, at det er den følelse, mange af dem står med. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at vores elevambassadører kan favne dem. Elevambassadørerne er 2. og 3. g-elever, der er blevet uddannet til at tage imod de nye elever. Målet i dag er, at alle har haft en god dag og fået en følelse af, at de kender nogen, når de går ud af hovedindgangen klokken to, så de også har lyst til at komme igen i morgen, forklarer Ruth Kirkegaard.

Sne eller slud, Ruth kommer ud Mens meget er, som det plejer, har coronaen alligevel ændret den måde, som første skoledag udspiller sig på.

Først får eleverne en rose, og kort efter får de sprøjtet håndsprit i håndfladerne. De møder heller ikke deres rektor på samme måde som normalt, men det har Ruth Kirkegaard en løsning på.

Corona betyder nemlig også, at man kan gøre tingene på en ny måde.

- Det kan godt være, at vi skal have corona i noget tid endnu, men vi skal være sikre på, at alle elever har mulighed for at skabe relationer, og de skal alle sammen have mulighed for at møde os. Selvom de ser mig sige velkommen i en video, er det ikke det samme, så jeg har besluttet at tage imod eleverne hver mandag morgen resten af året. Om det bliver regnvejr eller snevejr, kommer jeg til at stå der, erklærer hun med et smil.

Da velkomsten er overstået, finder eleverne ind i deres klasselokaler. Her får de en chance for at hilse på hinanden, men kun frem til frokost, for allerede klokken 12.00 starter undervisningen.

Flere evalueringer har nemlig vist, at eleverne faktisk gerne vil i gang og stifte bekendskab med deres nye undervisning. Det kan Rungsted Gymnasium ikke fortænke dem i, så eleverne får deres vilje, og skoleåret sparkes i gang.

Rungsted Gymnasiums elevambassadører bar røde trøjer, så de nye elever kunne finde både dem og deres nye klassekammerater. Foto: Sophus Zarrs Soelberg