Skolelukning kan blive virkelighed

Hørsholm - 22. august 2019 kl. 05:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som led i de kommende budgetforhandlinger skal Hørsholm Kommune tage stilling til, hvordan fremtidens skolestruktur skal se ud.

Det kan betyde en lukning af Rungsted Skole, fremgår det nu af en ny analyse, som konsulentvirksomheden KLK har udarbejdet for kommunen.

I analysen fremstilles tre scenarier, hvor de to involverer en lukning af Rungsted Skole. Det har fået Danmarks Lærerforening i Hørsholm til at protestere.

- Når man hører argumenterne for at lukke Rungsted Skole, bliver det blandt andet sagt, at man kan lukke skolen, fordi der er kort vej i skole, da kommunen ikke er særlig stor, fortæller Marianne Lindholdt, der er næstformand i Danmarks Lærerforening Hørsholm og fællestillidsrepræsentant for lærerne i kommunen.

Hun fortsætter: - Jeg vil nu alligevel mene, at hvis man bor ude på strandvejen nær Vedbæk, og skal helt op til Vallerød, Usserød eller Hørsholm, så er der alligevel et stykke vej. Det tror jeg ikke, at forældrene vil. Jeg frygter, at vi får en ny fri- eller privatskole i Rungsted-området.

Marianne Lindholdt nævner samtidig, at en mulig lukning af Rungsted Skole kan blive problematisk i fremtiden, når der kommer flere børn i området.

- Man kan se, at der er en udvikling i gang i Hørsholm Øst, hvor der kommer flere små børn. Derfor ligger der samtidig et budgetforslag, der handler om, at man skal bygge en ny institution på Rungsted Skole. Det viser jo, at der kommer flere elever. Der kommer i hvert fald 109 nye vuggestue og børnehavebørn frem mod 2023, og så kan det da ikke passe, når man i scenarierne skriver, at der ikke inden for de næste år kommer en stigning i antallet af skoleelever. De børn skal jo også i skole på et tidspunkt, og jeg kan ikke forstå, hvor man så vil sende dem hen, når de når dertil, forklarer Marianne Lindholdt med henvisning til, at det af analysen fremgår, at skolernes »kapacitet er beregnet med elevtallet fra 2021/2022, fordi det er det år inden for de kommende 20 år, hvor elevtallet er størst«.

Det eneste forslag, der ikke involverer en lukning af Rungsted Skole, er ikke mere spiseligt for lærerne, forklarer Marianne Lindholdt.

Her foreslås det nemlig, at man i stedet for at lukke Rungsted Skole i alt vil fjerne ni klasser fra byens skoler og hæve antallet af elever i hver enkelt klasse fra det nuværende gennemsnit på 22,3 elever per klasse til et gennemsnit på 24,7 og et maksimalt antal på 26 elever i hver klasse.

- Man taler om at lukke ni klasser, og det er mange. Eleverne bliver kastet op i luften, forklarer Marianne Lindholdt, der ikke er tilfreds med forslaget.

I det hele taget er de tre scenarier alle problematiske, da de rammer en allerede presset folkeskole, forklarer Marianne Lindholdt.

- Jeg kan ikke forstå, at man tror, at folkeskolen kan holde til de her besparelser, siger hun, inden hun fortsætter:

- Vores medlemmer udtrykker, at det her bliver for stort et pres at arbejde under. Jeg er bange for, at man kan skabe en flugt af lærere fra kommunen, hvis et af de her scenarier bliver vedtaget, fordi arbejdsforholdene bliver for dårlige. Ingen af de tre forslag er spiselige.

Næstformand i Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune Annette Wiencken (V) fortæller, at det ikke kommer bag på hende, at lærerne er utilfredse med de fremlagte scenarier for fremtidens skolestruktur.

- Der er ingen tvivl om, at hver gang vi skærer, så presser vi citronen. På de møder, vi har haft med hovedmedarbejderne på området, har vi været sammen med lærernes tillidsrepræsentanter, og de fortæller os gang på gang, at vi har skåret alt det vi kan, fortæller næstformanden, inden hun fortsætter:

- Men vi er som politikere også bevidste om, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Jeg vil helst ikke udtale mig om, hvorvidt scenarierne kan blive til virkelighed, før jeg har diskuteret med mine kollegaer fra udvalget og hos de andre partier. Jeg synes det ville være bedre at sende en masse millioner til skolerne, men den situation er kommunen bare ikke i, siger hun.

Man kan læse de tre scenarier i deres fulde længde på kommunens hjemmeside, hvoraf det også fremgår, hvor meget der kan spares på de tre forslag.

Analysen, som KLK har udarbejdet kan findes på: www.horsholm.dk/media/3766/sagsnr19-49_doknr85278-19_v1_skoleomraade1.pdf.