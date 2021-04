Venstre præsenterer nu endnu en kandidat til det kommende kommunalvalg. Denne gang gælder det 36-årige Thomas Madsen, som til dagligt arbejder som lærer på Vallerødskolen. Pressefoto

Skolelærer går ind i politik: Vil kæmpe for børn og unge

Venstre præsenterer nu endnu en kandidat til det kommende kommunalvalg. Denne gang gælder det 36-årige Thomas Madsen, som til dagligt arbejder som lærer på Vallerødskolen

Hørsholm - 18. april 2021 kl. 09:37 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Venstre løfter nu sløret for endnu en kandidat til det kommende kommunalvalg i november. Denne gang gælder det 36-årige Thomas Madsen, der til dagligt arbejder som lærer på Vallerødskolen.

- Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg mener, at det er tid til forandring i kommunen. Der er brug for økonomisk ansvarlighed. Jeg betragter mig selv som et godt bud på børnefamiliernes stemme i en kommende kommunalbestyrelse, lyder det fra Thomas Madsen, inden han fortsætter:

- Hørsholm har haft mange slogans gennem tiden. Det bedste jeg kan komme på, er sloganet for Hørsholms ældrepolitik: »Hørsholm hele livet«. Jeg bor selv på en vej, hvor vi er en god blanding af ældre og børnefamilier. Sådan bør det også være. Jeg mener, at kommunens ambition må være at vores børn og unge synes, at Hørsholm er et rart sted at vokse op, således at de der vælger at fraflytte kommunen i studiealderen, vil vende tilbage når de selv får børn. Og sidenhen bliver her, når de forlader arbejdsmarkedet og skal nyde pensionisttilværelsen, siger han.

Ny i Hørsholm Thomas Madsen har boet i Hørsholm siden 2019, hvor han flyttede til byen med sin kæreste og familie. Til dagligt arbejder han som skolelærer, og han har tidligere været aktiv i foreningslivet i Humlebæk.

- Til dagligt arbejder jeg som folkeskolelærer på Vallerødskolen. Det har jeg gjort siden 2016. Jeg har været meget aktiv i foreningslivet i Humlebæk, fra jeg var 10 år, hvor jeg startede med at spille håndbold, til jeg som 17 årig, udover selv at være aktiv, blev træner. Senere blev der også lavet holdfællesskaber med Huk Håndbold. Det har jeg også været en stor del af, ligesom jeg har siddet i både ungdomsudvalget og bestyrelsen i Øresund Håndbold, fortæller den nye kandidat.

Vil kæmpe for børn og unge Hvis Thomas Madsen bliver valgt til kommunalbestyrelsen vil han have et særligt fokus på kommunens rammer for børn og unge.

- . Jeg vil gerne skabe nogle gode rammer for vores børn og unge. Det gælder både de helt små i daginstitutionerne og de unge i skolerne. I stedet for sparerunder ser jeg gerne, at der bliver tilført nogle flere midler til børne og skoleområdet. Jeg mener også, at vi skal vægte foreningslivet specielt det omkring idrætsparken højt, siger han og fortsætter:

- Vi skal blive ved med at udvikle idrætsparken, et område som jeg ved at mange borgere i Fredensborg kommune er misundelig på. Det er fantastisk, at vi har så mange forskellige idrætsmuligheder samlet på et sted. Et samlingspunkt hvor unge som ældre kan dyrke idræt hele livet, lyder det.

»Han er et aktiv« Fra partiets spidskandidat Ann Lindhardt (V) lyder det, at det er et sandt scoop at få Thomas Madsen med på holdet.

- Det er et kæmpe aktiv og privilegium for Hørsholm og for Venstre, at Thomas Madsen stiller op til det kommende kommunalvalg til november. Thomas er skolelærer og han har rigtig god erfaring fra skolevæsnet og virkelig fingeren på pulsen, når det drejer sig om udviklingen af rammerne for vores børn og deres opvækst. Thomas er selv far og har også mange år bag sig i idrætsforeningslivet, så han ved om nogen, hvor vigtig idrætten er for vores børns trivsel og udvikling. Thomas har en politisk begavelse, gode borgerlig og liberale værdier, så jeg og resten af Venstre er utrolig glade for, at få ham ombord på KV21-holdet, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

