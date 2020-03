- Det er virkelig glædeligt, at vi med OrkesterMester kommer til at styrke det musiske liv på Hørsholm Skole, lyder det blandt andet fra Nadia Hageskov, der er formand for Sports-, fritids- og kulturudvalget i Hørsholm Kommune. Arkivfoto

Skoleelever skal mestre instrumenter

- Det er virkelig glædeligt, at vi med OrkesterMester kommer til at styrke det musiske liv på Hørsholm Skole. Det er en fantastisk mulighed, at hvert barn får mulighed for at spille et instrument og spille sammen med andre, lyder det fra Nadja Hageskov (K), som er formand for Sports-, fritids- og kulturudvalget.