Søren Andersen, formand for Hørsholm Lille Skoles bestyrelse, og skoleleder Marianne B. Andersen er kede af, at Hørsholm Kommune vil rydde et grønt område foran skolen til fordel for et nyt byggeri. Foto: Lars Sandager Ramlow

Skole vil tage byggesag i retten

Hørsholm - 16. december 2017 kl. 06:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune er langt fra slut, og nu tager skolen nye skyts i brug. Hørsholm Lille Skole har netop indgivet begæring om skelforretning, hvor skolen nedlægger påstand om, at Hørsholm Kommune skal anerkende, at Hørsholm Lille Skole har vundet hævd på et knap 3000 kvadratmeter stort grønt område, som skolen længe har kæmpet for.

Hørsholm Lille Skole mener nemlig slet ikke, at spørgsmålet om hævd er blevet afgjort, selvom Hørsholm Kommune har fået lavet en vurdering af det eksterne advokatfirma Bruun & Hjejle, der fastslår, at skolen ikke har vundet hævd på området.

- Hvis man husker lidt tilbage i tid, så udtalte borgmester Morten Slotved (K), at »tvivlen skal komme Lille Skolen til gode« og sendte sagen til Bruun & Hjejle inden valget. Som det er åbenbart for enhver, er denne tvivl stadig til stede, idet skolens advokat og kommunens advokat hver især har udarbejdet to partsindlæg, der begge støtter de respektive parters argumenter, siger Søren Andersen.

Bestyrelsesformanden påpeger desuden, at sagen kan bringes for retten.

- Det er vores håb, at alle kan se fornuften i at følge spillereglerne i vores retssamfund og afvente afholdelsen af skelforretningen. Hvis man ikke er tilfreds med den afgørelse, en landinspektør træffer ved denne lejlighed, kan det indbringes for vores domstole, siger Søren Andersen, der mener, at Hørsholm Lille Skole har krav på erstatning i millionklassen, hvis retten afgør, at skolen har vundet hævd på det grønne område - og området tilmed er blevet ryddet og bebygget.

Selvom der nu er indgivet begæring om skelforretning, betyder det ikke noget for den proces, der er i gang i Hørsholm Kommune. På mandag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den lokalplan, som tillader et boligbyggeri på den tidligere Hannebjerg-grund, og det kan fortsætte uændret.

- Det her betyder ingenting, for hvis lokalplanen vedtages, forringer det ikke deres (Hørsholm Lille Skoles, red.) krav på nogen måde. Hvis deres krav på nogen måde blev forringet, er det klart, at så var der et problem, men en lokalplan bestemmer udelukkende, hvad arealet må anvendes til og beskæftiger sig slet ikke med ejerforhold, siger Hørsholm Kommunes direktør Ole Stilling.