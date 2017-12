Se billedserie Formand for bestyrelsen på Hørsholm Lille Skole, Søren Andersen, og skoleleder Marianne B. Andersen er oprørte over, at nogle har været inde og male på nogle af skolens træer som mærkning for, at de skal fældes. Foto: Lars Sandager Ramlow

Skole truer kommune med politi

Hørsholm - 06. december 2017 kl. 10:08 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konflikten mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune bliver nu optrappet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Ifølge Hørsholm Lille Skole, der er en privatskole, har folk, ansat af kommunen, været inde på skolens private grund og har mærket nogle træer op med grønne og orange pletter som tegn på, at de skal fældes i forbindelse med det planlagte byggeprojekt på Hannebjerggrunden. Det har fået formanden for skolens bestyrelse, Søren Andersen, til at skrive et oprørt brev til den samlede kommunalbestyrelse. Her skriver han blandt andet:

- Lad mig indledningsvis fastslå, at Hørsholm Kommunes ansatte intet har at gøre på Hørsholm Lille Skoles matrikel uden forudgående, skriftlig aftale. For at understrege sagens alvor har jeg her til aften (mandag, red.) kontaktet politiet, der oplyser, at det foretagne (maling på træer) kan betragtes som hærværk, såfremt jeg ønsker at anmelde det. Hærværk er reguleret i straffelovens paragraf 291 og har en straframme på op til seks års ubetinget fængsel - herunder hvis det er politisk motiveret.

Søren Andersen skriver videre: - Da vi hermed har gjort den samlede Kommunalbestyrelse opmærksom på det skete, kan den enkelte, eller den samlede kommunalbestyrelse, som arbejdsgiver for kommunens ansatte ifalde ansvar, såfremt der pludselig skulle tilstøde et eller flere af Hørsholm Lille Skoles træer noget, eller såfremt skolen vælger at anmelde det allerede skete.

Måden, hvorpå mærkningen af træerne er sket, falder også bestyrelsesformanden for brystet:

- Mandag eftermiddag får vi en henvendelse fra en del chokerede, grædende børn, der kan fortælle, at flere af Hørsholm Kommunes ansatte er ved at sætte mærker på vores træer med maling, og flere af børnene beretter, at ved henvendelse har kommunens folk fortalt, at de kommer igen tirsdag den 5. december for at give træerne gift, så de visner og dør. Det er nok unødvendigt at sige, hvor meget dette påvirker børnene, og hvor helt utilstedelig denne opførsel er.

Frederiksborg Amts Avis var forbi Hørsholm Lille Skole tirsdag morgen, og skoleleder Marianne B. Andersen supplerer kritikken:

- Udover at kommunens folk fortalte, at træerne skulle have gift, så sagde de også til børnene, at hele området skulle asfalteres, fordi der skulle laves en helikopter-landingsplads til Donald Trump. Det er sikkert sagt i morskab, men det er mangel på pli og indsigt. Vi opdrager vores børn til at være åbne og ærlige. Det er ikke i orden at binde børnene sådan en historie på ærmet. Det skaber utryghed, og udsigten til både gift og asfalt kan børnene slet ikke rumme. Flere var virkelig kede af det, påpeger Marianne B. Andersen.

Ole Stilling, der er direktør for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø, i Hørsholm Kommune afviser kritikken:

- Det er ikke Hørsholm Kommune, der har sat mærkerne på træerne. Det er landinspektørfirmaet Lilfa A/S, der arbejder for selskabet (DPI, red), der har købt Hannebjerggrunden, som ifølge vores oplysninger på eget initiativ har været ude for at lave nogle opmålinger og besigtige området. Vi har intet haft med det at gøre, siger han.

Økonomiudvalget i Hørsholm skal behandle sagen torsdag morgen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag...

