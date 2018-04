Hørsholm Lille Skole har udarbejdet denne grafik,der blev sendt ud fredag sammen med pressemeddelelsen om at Hørsholm Lille Skoles advokat har indgivet en stævning mod Hørsholm Kommune i kampen for at bevare et stykke skov ved Hannebjerg. Hørsholms borgmester er overrasket.

Skole stævner Kommune

Hørsholm - 20. april 2018 kl. 14:01 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konflikten mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune om et lille stykke skov foran skolen på grænsen til det tidligere Hannebjerg plejehjem tog fredag formiddag en ny drejning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis i sin lørdagsudgave.

Skolens advokat indgav nemlig en stævning mod Hørsholm Kommune, og til det siger formand for skolebestyrelsen, Søren Andersen i en pressemeddelelse:

- Det har ikke været en nem beslutning at tage. Vi ville faktisk meget hellere have været i dialog med kommunen om en løsning, men det har desværre vist sig at være umuligt.

Bestyrelsen for Hørsholm Lille Skole har besluttet at stævne Hørsholm Kommune for at få Byretten til at afgøre om Hørsholm Kommune reelt må bygge på den del af grunden bag Hannebjerg, der blandt andre, grænser op til skolen.

Skolen ønsker at Byretten skal tage stilling til to ting.

For det første, om Hørsholm Lille Skole har vundet såkaldt brugs- eller ejendomshævd - altså om skolen har anvendt og passet området så længe, at det skal blive liggende som rekreativt område.

Derudover ønsker Lille Skolen, at Byretten skal kigge på en tidligere arealoverførsel, hvor Hørsholm Kommunen i en skrivelse fra den 4. juni 1969 tilsikrede ikke at bebygge matriklen.

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K) var fredag på heldagsseminar, men Frederiksborg Amts Avis fangede ham i en kort pause og fik denne kommentar til stævningen:

- Jeg har læst pressemeddelelsen og tager stævningen til efterretning. Vi skal nu have den vurderet af vores advokat, og så må vi se, hvor det bærer hen. Jeg må dog sige, at jeg er overrasket. For det første fordi landmåleren kom med en meget klar afgørelse i sagen, og for det andet fordi Lille Skolens bestyrelse vælger at bruge børnenes og skolens driftsmidler på i stedet at føre sag mod kommunen.

