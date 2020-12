Ruth Kirkegaard, rektor på Rungsted Skole, har i dag besluttet at lukke skole efter to ansatte er testet positive med covid-19. Fredag og mandag foregår undervisningen virtuelt, inden skolen åbner igen på tirsdag. Arkivfoto: Morten Timm

Skole lukker midt i julehygge: 800 elever sendt hjem

"Vi har taget beslutningen om at lukke ud fra et forsigtighedsprincip og i tæt samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed efter vi i går og i dag havde et smittetilfælde hos henholdsvis en lærer og en anden medarbejder. Så må udskyde julehyggen til næste uge," oplyser Ruth Kirkegaard.

"Der er ingen tvivl om, at disse tider er uforudsigelige for os alle både lokalt og globalt, men der har været stor forældreopbakning i lokalområdet til, at vi anlægger et forsigtighedsprincip, når vi taler om en så stor skole som Rungsted Gymnasium," meddeler rektoren og henviser til, at der dagligt færdes omkring 850 personer på skolen.