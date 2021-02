Se billedserie Skal man lade skøjteløbere skøjte eller reducere kommunens CO2-udledning? Det spørgsmål måtte man for nylig tage stilling til i Hørsholm Kommune. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Skøjteløb eller CO2-besparelse: Corona skaber nye dilemmaer

Politikerne i Hørsholm måtte for nylig vælge mellem at lade skøjteløbere skøjte eller at reducere kommunens CO2-udledning. Beslutningen er et eksempel på, at corona stiller politikerne overfor utraditionelle valg.

Hørsholm - 18. februar 2021 kl. 05:06 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Skal man forlænge issæsonen i Idrætsparkens skøjtehaller, så to lokale klubber har mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse og sport, eller skal man holde fast i hallernes lukketider, så man kan leve op til Klimakommune-aftalen og reducere Hørsholms CO2-udledning.

Den beslutning stod de folkevalgte i Hørsholm Kommunes Sport- Fritid- og Kulturudvalg overfor for nylig, efter Hørsholm Kunstskøjteløber Forening og Rungsted Ishockey Klub anmodede om at forlænge issæsonen i kommunens to skøjtehaller til den 31. maj 2021. Coronarestriktioner med lukning af kommunale lokaler og forsamlingsforbuddet har nemlig haft stor betydning for klubbernes medlemsaktiviteter, da issæsonen i forvejen er relativ kort og med restriktionerne er den blevet forkortet yderligere.

- Det er en svær balance, fortæller Nadja Hageskov (K), der er formand for Sport- Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune om beslutningen, der endte med at falde ud til foreningernes fordel.

- Jeg vil gerne strække mig for at hjælpe foreningerne, og vi har derfor besluttet at imødekomme skøjteklubbernes ønske af hensyn til foreningernes trivsel, fortsætter hun.

Sæsonen bliver dog ikke forlænget helt til den 31. marts, som klubberne bad om. Grundet vedligehold af de tekniske anlæg i skøjtehallerne skal hal 1 nemlig lukke senest den 30. april, mens hal 2 skal lukke senest 15. maj. Hørsholm Kommune kan derfor ikke imødekomme klubbernes fulde ønske om en forlænget sæson i skøjtehallerne, men skøjtehallerne vil være åbne så længe, det kan lade sig gøre i forhold til de førnævnte datoer.

Politiker: »Vi træffer utraditionelle valg« Når man i et spørgsmål om en forlængelse af issæsonen i skøjtehallen begynder at diskutere CO2, er det ikke grebet ud af den blå luft. De to skøjtehaller i Idrætsparken udleder nemlig tilsammen 12.9 ton CO2 om ugen og 51.2 ton CO2 på en hel måned.

Til sammenligning blev kommunens samlede CO2-udledning i 2019 opgjort til 4.315 ton, og en måneds ekstra åbent i begge skøjtehaller betyder, at kommunens samlede CO2-udledning stiger med 1,19 procent i forhold til 2019. Stigningen er problematisk, når man medregner Klimakommuneaftalen for 2021, hvor det årlige mål er at reducere kommunens udledning med 86 tons CO2 svarende til 2 procent. I den forbindelse oplyser administrationen i Hørsholm Kommune, at »Der ikke er afsat budget til eller planlagt aktiviteter, der tilsvarende kan udligne så store mængder ekstra CO2 udledninger, og derfor kan en forlængelse af issæsonen være en direkte årsag til, at Hørsholm Kommune ikke kan opfylde reduktionsmålet i Klimakommuneaftalen for 2021«.

Det anerkender Nadja Hageskov da også til fulde, men hun understreger, at corona-situationen tvinger politikerne til at tage atypiske beslutninger.

- Det er fuldstændig rigtigt, at der også er en CO2-udfordring. Vi gør, hvad vi kan i kommunen for at prøve at nedbringe udledningen af CO2. Det arbejder Idrætsparken på løbende, og på et tidspunkt skal vi se på det udstyr, vi bruger, fortæller Nadja Hageskov, inden hun fortsætter:

- Vi ser hele tiden på, om der er noget vi kan gøre bedre for at passe på miljøet, men i den her situation vil vi også rigtig gerne passe på vores foreninger. Det er en svær tid med covid-19, og derfor tager vi måske nogle lidt utraditionelle beslutninger for at passe på foreningerne, siger hun.

Administrationen i Hørsholm Kommune oplyser i overensstemmelse med Nadja Hageskov, at man arbejder på en ny teknisk løsning i skøjtehallerne, der skal nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen fra skøjtehallerne. Løsningen vil blive fremlagt for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget senere på året.

Hvad er en Klimakommune? En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.





Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. En klimakommune starter som udgangspunkt med at reducere CO2-udslippet fra egne bygninger, drift og indkøb med mere.



Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

