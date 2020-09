Efter blot få timers møde tirsdag aften blev det klart, at Venstre, LA og DF er ude af årets budgetforhandlinger i Hørsholm. Foto: Colourbox Foto: HK-PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

Skattestigning sendte partier ud af årets budgetforhandlinger

Hørsholm - 03. september 2020

På forhånd havde Hørsholms konservative borgmester, Morten Slotved, varslet, at en skattestigning »nok« bliver nødvendig, hvis budgettet for de kommende år skal hænge sammen. Tirsdag aften blev en accept af skattestigningen gjort til et krav for videre deltagelse i forhandlingerne. Det skriver både V og DF efter deres exit fra budgetmødet.

- Venstre havde arbejdshandskerne på og var klar til at tage det nødvendige ansvar og fremlægge gode borgerlige løsninger og muligheder, for at få kommunens økonomi i balance. Under aftenens budgetforhandlinger om budget 2021-24 i Hørsholm blev det gjort klart for Venstre, at vores deltagelse i budgettet var betinget af, at vi sagde ja til en skattestigning helt fra start. Det vil sige et krav til skattestigning før andre muligheder og løsninger måtte drøftes og kunne komme i spil. Vi kan ikke sige ja eller nej til en skattestigning, før de reelle forhandlinger går i gang, og vi får drøftet mulighederne for at komme i mål uden en skattestigning. Det er ikke fair over for borgerne. Det er trods alt deres penge, det drejer sig om, påpeger Venstres to forhandlere, Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich i en pressemeddelelse.

Krav om skattestigning Glen Madsen (DF) deler opfattelsen i sin besked til pressen:

- Dansk Folkeparti er, på trods af to timers ihærdig kamp for at blive ved forhandlingsbordet, blevet smidt ud af budgetforhandlingen af den Konservative borgmester Morten Slotved. Det skete efter, at han stillede en accept af en skattestigning som adgangskrav for overhovedet at starte mødet. Dermed må det konstateres, at borgmesteren i år fortsatte med sin ultimative forhandlingstaktik, som han afsluttede budgetforhandlingerne med i fjor, skriver Glen Madsen.

Liberal Alliances Jakob Nybo oplyser, at han selv valgte at gå fra mødet:

- LA forlod budgetforhandlinger 2021-24 på grund af ubalance i økonomien, overforbrug, ødselhed og skattestigninger. LA havde ellers fremlagt et seriøst budget for Hørsholm Kommune, hvor kernevelfærden forbliver den samme eller forbedres, og hvor der bliver råd til blandt andet øget personalenormering på botilbuddet Højmose Vænge og Solskin, øget biodiversitet i kommunen og genopbygning af Fugleøen i Dronningedammen. Borgernes frihed og selvbestemmelse øges samtidig, og udskrivningsprocenten nedsættes med 0,1 procent, lyder det blandt andet fra Jakob Nybo.

Ser frem til valget 2021 Han skriver videre:

- Hvis budget 2021-2024 ender med skattestigninger og kommunal ødselhed, håber LA naturligvis på, at gaderne i Hørsholm bliver fyldt, som de p.t. er det i Minsk, og borgerne kræver borgmesterens afgang. LA håber i det mindste på, at borgernes hukommelse rækker helt til den 16. november 2021, hvor der er kommunalvalg. Der skal kun flyttes ca. 2250 stemmer og dermed tre mandater, for at Hørsholm får et tiltrængt systemskifte, lyder det skarpt fra Nybo.

Også Venstre trækker fronterne op:

- Vi vil ikke sige ja til en skattestigning uden at vide præcist, hvad den skal bruges til krone for krone. Og det kunne der desværre ikke gives et klart svar på fra Borgmesteren under aftenens forhandlinger. For Venstre er det vigtigt, at eventuelle ekstra skattekroner ikke går til et sort hul. Hvis der overhovedet er brug for en skattestigning, er det vores udgangspunkt, at den f.eks. specifikt skal øremærkes til en »pulje« til målrettede investeringer på børne- og ældreområdet. Det skal være tydeligt, at pengene kommer direkte tilbage til borgerne. En skattestigning skal være grundigt oplyst og belyst og give mening for borgerne. En skattestigning må ikke klattes væk på almindeligt, kommunalt forbrug, understreger Venstres Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich.

De argumenterer videre:

- I Venstres optik er skattestigninger IKKE det første redskab, men det ALLERSIDSTE redskab, man tager i brug efter ALLE andre muligheder er udtømt - såsom overforbrug og sunde effektiviseringsmuligheder. Vi finder det både overraskende og temmelig uforståeligt, at vores deltagelse i budgetforhandlingerne er uønsket på grund af, at vi ikke vil sige ja til en skattestigning som første redskab i forhandlingerne. Vi er trods alt et borgerligt parti.

Dansk Folkepartis Glen Madsen undrer sig over forhandlingsklimaet:

- Efter den tredje budgetproces med Morten Slotved for bordenden står det ikke bare klart, men krystalklart, at borgmesteren har en helt anden opfattelse end Dansk Folkeparti af, hvad en forhandling rent faktisk går ud på. Jeg er så umådelig trist på borgernes vegne, og det er virkelig håbløst, at vi i Hørsholm har et politisk flertal, der har så lidt begreb om, hvor lidt der i realiteten skal til for at lande nogle fornuftige og solide budgetaftaler, der løfter velfærden og tager Hørsholm fremad.

I en endnu skarpere tone fortsætter DF'eren:

- Havde vi vendt hver en sten og turde tage et politisk ansvar for at reducere lidt på administration, brugen af eksterne konsulenter og en beskæftigelsesindsats, der kunne være med i Luksusfælden, så var vi nået langt, og det havde endda været muligt at lave væsentlige løft med flere pædagoger i daginstitutionerne, flere lærere samt flere varme hænder og pleje til de ældre. Men det var åbenbart for meget for borgmesteren. Godt, der er kommunalvalg næste år, for der trænger godt nok til at blive luftet ud på de bonede gulve i Hørsholm, slår Glen Madsen fast.

13 forhandler videre Til forhandlingerne og V, DF og LAs exit siger borgmester Morten Slotved til Ugebladet i Hørsholm:

- Det forlig, jeg indgår, kommer til at indeholde en skattestigning på i hvert fald ni millioner kroner (svarende til 0,12 procent). Det adresserede jeg fra begyndelsen. Venstre og DF kunne ikke vise en vej uden en skattestigning, og så gik de eller blev smidt ud. Det går jeg ikke så højt op i.

Han tilføjer, at LA leverede et budget i balance, men at det »rundbarberede alt der er velfærd« - og så konstaterer han kort, at også Nybo forlod forhandlingerne.

Med de tre partier ude af budgetforhandlingerne er det op til de resterende 13 af 19 folkevalgte fra Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre samt Thorkild Gruelund fra SocialKonservative og løsgængeren Annette Wiencken (UP) at få de økonmiske ender til at hænge sammen. Morten Slotved regner med en aftale inden for de kommende 2-3 uger.