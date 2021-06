I samarbejde med de unge i Hørsholm og skateboardlegenden- samt OL-deltager, Rune Glifberg, begynder Hørsholm Kommune nu etableringen af en specialdesignet skatebane. Den er placeret på den gamle nedslidte skatebane og står klar i sommerferien. Foto: Glifberg-Lykke.

Send til din ven. X Artiklen: Skateboard-legende hjælper til med nyt projekt for byens unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skateboard-legende hjælper til med nyt projekt for byens unge

I samarbejde med de unge i Hørsholm og skateboardlegenden- samt OL-deltager, Rune Glifberg, begynder Hørsholm Kommune nu etableringen af en specialdesignet skatebane. Den er placeret på den gamle nedslidte skatebane og står klar i sommerferien

Hørsholm - 29. juni 2021 kl. 06:24 Kontakt redaktionen

Skatebanen i Hørsholm har lige siden 2008 været én af de mest populære idrætsfaciliteter i kommunen. Med ti års intensiv brug af banen var det dog tid til at skifte den gamle sorte del af banen ud med en ny, som nu er klar til at blive bygget.

- Lige siden vi lavede den første skatebane, har det været et klart mål at inddrage de unge i processen. Med denne nye bane har vi taget brugerinvolvereingen til nye højder, og engageret Danmarks vel nok bedste skater Rune Glifberg, til at undersøge, udfordre og synliggøre de unges ønsker og behov. Rune har sammen med en gruppe skatere tegnet, omplaceret og gentegnet banen, for endelig at finde det præcise flow, som skaber den bedste bane. Vi ved nemlig af erfaring, at det det skal være skatere som bygger til skatere - så man sikrer de fede curves i banen, fortæller Henrik Duus Rosengreen, der er centerchef for Kultur, IT og Digitalisering i Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune valgte at indgå samarbejde med design- og entreprenørfirmaet »Glifberg-Lykke«, som blandt andet består af skateboard-legenden Rune Glifberg, som for nylig blev udtaget til OL.

Projekt ramt af covid-forsinkelser Som det har været tilfældet med mangt og meget gennem de seneste år, skulle projektet egentlig være startet tidligere, men covid-19 kom i vejen. Det fortæller Ebbe Lykke, der er projekt- og entreprise-leder.

- Egentligt havde vi workshop, design, aftaler og levering på plads i efteråret 2020, men grundet covid-19 opstod der pludselig mangel på stål, hvilket har forsinket processen en del. Men nu er vi klar til at levere - og jeg kan garantere, at det bliver en virkelig fed bane, som vi er meget stolte af at give tilbage til de unge og sætte på vores CV, siger han.

På trods af at den nye bane er designet til stedet og indgår som en naturlig del af den lavere liggende betonbane, er den faktisk flytbar, forklarer Ebbe Lykke efterfølgende.

- Opdraget fra Hørsholm Kommune gik på at den skulle være mobil, hvis man senere vil benytte arealet til et andet formål. Derfor står den på et stålfundament, som er relativt let at samle og skille ad. Således kan man pille den ned, og stille den hvor som helst. Stålet garanter også en meget lang levetid med minimal vedligeholdelse - så det er lidt en win/win situation, siger han.

Legende har sat sit præg - nu skal han til OL Bag banen står også skateboard-legenden Rune Glifberg, der snart drager til OL i Tokyo for at repræsentere Danmark. Før han når så langt, fortæller han dog, at borgerne i Hørsholm kan glæde sig til deres nye skatebane.

- Det er fedt at kunne sætte sit præg og signatur på en bane samme år, som jeg rejser til OL, hvor det er første gang i historien, at skateboarding er på programmet. Når det er sagt, er det faktisk de unge i Hørsholm, som har designet banen, så det er deres bane, lyder det skateboard-legenden.

Stålelementerne er nu sat på en blokvogn og på vej mod Stadionallé i Hørsholm. Lørdag den 14. august fra 11.00 til 13.00 indvies skatebanen i Hørsholm Idrætspark.

relaterede artikler

Sætter hælene i midt i krisen: Nu skal borgmesteren ikke have mere magt 17. april 2020 kl. 09:00

Coronakontrol: Så mange ringede til politiet 25. marts 2020 kl. 05:45