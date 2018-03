Se billedserie Efter et forbud sidste år mod tofamiliehuse i den sydlige del af Rungsted Strandvej inviterede Hørsholm Kommune tirsdag aften til dialogmøde.

Skal de store Rungsted-grunde kunne splittes op?

Hørsholm - 15. marts 2018 kl. 07:14 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal indehavere af de store grunde med meget høje ejendomsskatter have lov til at udstykke grundene eller skal det åbne og grønne udtryk på den sydlige del af Rungsted Strandvej fastholdes?

Det spørgsmål var tirsdag aften til debat i kantinen på Hørsholm Rådhus, hvor kommunen og Miljø- og Planlægningsudvalget havde inviteret til dialogmøde.

- Vores ønske er at give borgerne mulighed for at tage del i processen på et meget tidligt stadie. Det sker helt i tråd med et af kommunalvalgkampens hovedtemaer, der netop var dialog, lyder det fra formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Kristin Arendt (K) i Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Baggrunden for mødet var, at Miljø- og Planlægningsudvalget den 22. juni sidste år besluttede at nedlægge forbud mod samtlige ansøgninger om tofamiliehuse i Byplan 3-området, der dækker den sydlige del af Rungsted Strandvej. Det skete med udgangspunkt i Planlovens paragraf 14, og netop med den begrundelse, at kommunen gerne vil sikre områdets grønne og åbne karakter med kun én bolig på hver af de store grunde.

- Blandt boligejere vest for Strandvejen var der flere, som gav udtryk for, at de ønsker muligheden for at udstykke en del af deres 5000 kvadratmeter store grunde, simpelthen fordi ejendomsskatterne er så store, at husene, ifølge borgene, er usælgelige. Samtidig er grundene store at passe. Andre borgere i samme område frygter, at hvis det bliver muligt, så vil rigtig mange udmatrikulere deres grunde, og så vil hele området ændre karakter, forklarer Kristin Arendt i Frederiksborg Amts Avis.

På mødet blev det også diskuteret, om det skal være muligt at bygge til således, at man kan bo to familier på ejendommen og på den måde dele ejendomsskatten.

- Der var mange tilhængere af tofamiliehuse, så længe der er tale om smukke og harmoniske byggerier. Men hele udfordringen med at byplanlægge i området er som en gordisk knude. Som politikere står vi overfor en beslutning, hvor vandene blandt borgerne deles, og umiddelbart er det svært at få øje på, hvordan vi samler vandene igen. Vi skal som politikere have kommunens og samfundets interesser for øje, samtidig må vi som mennesker også forholde os til, at vi med vores beslutninger rammer borgerne der, hvor de er mest følsomme - nemlig deres hjem, slår Kristin Arendt fast.

