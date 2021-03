Se billedserie En 35-årig mand fra Hørsholm kan se frem til en bødestraf på 10.000 kroner for besiddelse af hash og fornærmelig tiltalte af en politimand. Det afgjorde Retten i Helsingør fredag eftermiddag. Foto: Ann-Sophie Meyer

Skældsord og hash koster 35-årig en bøde på 10.000 kroner

En 35-årig mand er blevet idømt en bødestraf på 10.000 kroner for at være i besiddelse af 3,43 gram hash og at have sagt »dit svin« eller lignende til en politimand.

Hørsholm - 01. marts 2021 kl. 05:14 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En episode på Skovkanten i Hørsholm sidste forår, hvor en 35-årig mand fra Hørsholm, der var i besiddelse af hash, kaldte en politimand for »Dit svin« eller lignende, kommer til at koste den 35-årige en bødestraf på 10.000 kroner. Det afgjorde Retten i Helsingør fredag.

Manden, der var i besiddelse af 3,43 gram hash, da episoden fandt sted, mente ikke, at politiet havde ret til at sigte ham for at være i besiddelse af hash, når det hash, han var i besiddelse af, ifølge han selv, var til eget forbrug. Den 35-årige endte derfor med højlydt at sige »Dit svin« eller lignende til den ene af de to betjente, der var til stede. Det kom frem i retten fredag eftermiddag.

Anklager Mikkel Sammy Christensen fra Nordsjællands Politi, havde nedlagt påstand om bødestraf samt konfiskation af de 3,43 gram hash.

Tiltalte mødte ikke op Den 35-årige, der ifølge anklageskriftet var tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 121 og overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, mødte ikke op i retten. Derfor endte sagen med en udeblivelsesdom.

- Når tiltalte ikke er mødt op, lukker vi sagen her, sagde dommer Morten Larsen med henvisning til retsplejelovens paragraf 897 som siger, at når der ikke under sagen er spørgsmål om højere straf end bøde, skal retten, medmindre omstændighederne taler imod det, behandle sagen, som om tiltalte har tilstået det forhold, som den pågældende er tiltalt for, hvis tiltalte udebliver fra hovedforhandlingen uden oplyst lovligt forfald.

Bøde eller fængsel Dommeren valgte ligeledes at imødekomme anklagerens påstand om konfiskation af de 3,43 gram hash, og dommeren oplyste desuden, at den 35-årige kan se frem til 10 dages fængsel, hvis han ikke betaler bøden på de 10.000 kroner.

Anklager Mikkel Sammy Christensen var tilfreds med sagens udfald.

- Det er tilfredsstillende. Dommeren fulgte jo vores anmodning, sagde anklager Mikkel Sammy Christensen, inden har forlod retten fredag eftermiddag.

Episoden på Skovkanten fandt sted den 20. april 2020.

