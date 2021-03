En beboer fra Udrejsecenter Sjælsmark er blevet idømt 40 dages betinget fængsel, udvisning med indrejseforbud i seks år samt en bødestraf for blufærdighedskrænkelse og vold. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Sjælsmark-beboer krænkede pige i bus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælsmark-beboer krænkede pige i bus

En beboer fra Udrejsecenter Sjælsmark er blevet udvist for blufærdighedskrænkelse af en pige fra Hørsholm og vold mod en vagt på Udrejsecenter Sjælsmark.

Hørsholm - 03. marts 2021 kl. 05:27 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En 36-årig mandlig beboer fra Udrejsecenter Sjælsmark er blevet idømt 40 dages betinget fængsel, udvisning med indrejseforbud i seks år samt en bødestraf på 10.000 kroner for blufærdighedskrænkelse og vold. Det fremgår af dombogen i Retten i Helsingør.

Læs også: Her åbner vaccinationscenter

De to episoder, den 36-årige er blevet dømt for, fandt begge sted i 2019.

Den første episode skete om eftermiddagen den 13. august 2019 i bus 381, da bussen var på vej fra Allerød til Rungsted. I bussen sad en pige fra Hørsholm, og ifølge dombogen skulle den tiltalte have »befølt pigen på inderlåret og i skridtet«.

Påstand om erstatning på 15.000 kroner Pigen fra bussen var indkaldt som vidne, da sagen var for retten, og i anklageskriftet var der nedlagt påstand om en erstatning på 15.000 kroner til pigen.

I retten erkendte den 36-årige sig delvist skyldig i anklagen om blufærdighedskrænkelse. Det fremgår af dombogen.

Den tiltalte forklarede i retten, at han satte sig ved siden af pigen i bus 381, og at pigen var iført jeans. Han forklarede videre, at han lagde an på pigen og tog hende på inderlåret.

Sammenholdt med pigens vidneforklaring fandt Retten i Helsingør det bevist, at den 36-årige kunne kendes skyldig i blufærdighedskrænkelse.

Vold mod vagt Den anden episode, den tiltalte var anklaget for, omhandlede vold mod en tjenestemand i funktion. Episoden fandt sted den 28. august på Udrejsecenter Sjælsmark.

Da sagen var for retten, var den forurettede vagt fra Udrejsecenter Sjælsmark indkaldt som vidne.

I retten forklarede vagten, at nogle børn havde henvendt sig til ham og oplyst, at der var slagsmål mellem nogle beboere i et opholdsrum. Sammen med to kollegaer, der også vidnede i retten, begav vagten sig hen til opholdsrummet, hvor blandt andre den tiltalte befandt sig.

Ifølge vagtens forklaring var den 36-årige stærkt ophidset og stod med en brækket billardkø. Vagten forklarede videre, at han tog den brækkede billardkø fra tiltalte, fordi den var spids og kunne være farlig. Imens tog de to kollegaer sig af andre opgaver. Men da vagten gik udenfor, skulle tiltalte, ifølge vagten, have forsøgt at få fat på billardkøen på ny, og i den forbindelse oplyste vagten, at den 36-årige skulle have sparket ham på skinnebenet og knæet samt slået ham i brystregionen. Vagten forklarede videre, at han reagerede ved at tage fat i den 36-årige og holde ham fast op ad en mur.

Hudafskrabning på skinnebenet Vagten havde efter episoden henvendt sig på skadestuen, og i rapporten fra skadestuen stod der blandt andet, at: »der kunne ses en lille hudafskrabning på venstre skinneben«. Det fremgår af dombogen.

Vagtens to kollegaer, der stadig befandt sig inde i opholdsrummet, da episoden udenfor fandt sted, forklarede begge i retten, at de ikke så den 36-årige udøve vold mod vagten, men at den tiltalte fremstod aggressiv.

Den tiltalte nægtede i retten, at han skulle have udøvet vold mod vagten. Den 36-årige forklarede, at det var vagten, der var den aggressive part, og den forklaring bakkede en anden beboer fra Udrejsecenter Sjælsmark op om, da beboeren vidnede.

Trods uenighed om, hvem den aggressive part var, fandt retten det bevist, at den 36-årige havde gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 119 stk. 1, der omhandler vold.

Den 36-årige var også tiltalt for tre andre anklagepunkter, vold efter straffelovens paragraf 244 stk. 1 samt to tilfælde af overtrædelse af straffelovens paragraf 119a, hvor begge episoder omhandler krænkelse af en kvindelig ansat på Udrejsecenter Sjælsmark. Men da retten ikke fandt, at der var ført bevis for tiltalens rigtighed, blev den 36-årige frikendt for disse tre anklagepunkter. Det fremgår af dombogen.

Asylsag under behandling Den 36-årige kom til Danmark i september 2015, hvor han søgte asyl. I december 2016 fik han afslag på opholdstilladelse, og afgørelsen blev stadfæstet af Flygtningenævnet i februar 2018.

I december 2019 fik den 36-årige afslag på opholdstilladelse som udsendelseshindret.

Dansk Flygtningehjælp har den 20. februar 2020 anmodet Flygtningenævnet om genoptagelse af den 36-åriges asylsag, og sagen er fortsat under behandling hos Flygtningenævnet.

Men Udlændingestyrelsen har i forbindelse med retssagen tiltrådt, at anklagemyndigheden kunne nedlægge påstand om udvisning. Det fremgår af dombogen.

Dommen er blevet afsagt den 11. februar 2020, og den 36-årige er tidligere dømt for vold.

relaterede artikler

Reelt var det en nednormering: Lukkeuger bliver nu frivilligt 02. marts 2021 kl. 10:22