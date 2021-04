Se billedserie Det sidste billede af Julie W. Andersen og H.C Andersen til Frederiksborg Amts Avis i denne omgang. Billedet er taget på parrets næstsidste dag som indehavere af Ø-butikken i Hørsholm Hovedgade. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Sidste dag i Ø-butikken: »Det har været en fantastisk rejse«

Ø-butikken i Hørsholm Hovedgade er blevet solgt, og i den anledning har vi været en tur i arkiverne med indehaver Julie W. Andersen for at se tilbage på hendes 13 år som forretningsdrivende i Hørsholm.

Hørsholm - 29. april 2021 kl. 07:03 Af Sophus Zarrs Soelberg

Ø-butikken i Hovedgaden skifter snart hænder. Det sker allerede den 1. maj 2021, når Helsam overtager helsekostforretningen fra Julie W. Andersen og H. C. Andersen, der i dag torsdag har deres sidste dag bag disken. Gennem den seneste uge har de to indehavere sagt farvel til kunder og samarbejdspartnere, og der er blevet fældet mere end en tåre blandt vitaminer og kosttilbud.

- Den sidste uge har været overvældende. Jeg ved jo godt, at vi har rørt og hjulpet en masse mennesker, men jeg er alligevel blevet rørt over reaktionerne. Jeg har blandt andet fået skæld ud, fordi vi stopper, og jeg havde to kunder i går, der stod og græd i forretningen. Det er virkelig rørende. Vi har fået så mange blomster, at vi kunne åbne en blomsterhandler, men vi vil jo ikke i konkurrence med Ulrik John og de andre, så det skal vi nok lade være med, fortæller Julie W. Andersen på hendes næstsidste dag som forretningsdrivende i Hørsholm Hovedgade.

Hun er tydeligt rørt, men griner, da sætningen når til ende.

Et svært - men rigtigt - farvel Julie W. Andersen fortæller, at hun og H.C Andersen - hendes mand og medindehaver af forretningen - har det lidt ambivalent med at sige farvel. Det er ikke nemt at skille sig af med et hjertebarn, men med tiden kan følelser ændre sig, og det utænkelige kan synes muligt.

- Det har været en kæmpe rejse. Nu føles det en smule surrealistisk. Jeg har altid sagt, at jeg skulle bæres ud, for det har virkelig været sådan, jeg havde det, men på et tidspunkt ændrede det sig. Det nemmeste ville være bare at blive ved med at arbejde, men nu prøver vi noget andet. Vi trækker stikket og mærker efter, hvad vi egentlig skal og hvad vi egentlig har lyst til, fortæller Julie W. Andersen.

Før rejsen slutter, skal den dog markeres og Julie W. Andersen har derfor været med på en tur i Frederiksborg Amts Avis arkiver, hvor vi har fundet en stak billeder fra Ø-butikkens historie. Med billederne foran sig fortæller Julie W. Andersen her historien om Ø-butikken, som hun husker den. Det er en fortælling om udfordringer, udvikling, fællesskab og til sidst om en drøm, der gik i opfyldelse, og et bittersødt farvel.

