Som konsekvens af coronapandemien har der ikke været meget for de kulturglade at glæde sig over på det seneste. Men den 22. juli er der en række musikalske oplevelser i vente i byrådssalen, hvor Hørsholm Musikskole spiller op. Pressefoto

Sidste chance for tilmelding til koncert i byrådssalen

I disse Coronatider, hvor mulighederne for at søge kulturelle oplevelser i verden er begrænsede, er det opløftende og berigende at opsøge kulturen under hjemlige himmelstrøg. Derfor gør Hørsholm Kommune noget ganske særligt for at tilbyde kulturelle oplevelser denne sommer, og derfor bliver der afholdt koncert som en del af kommunalbestyrelsens sommerpulje.