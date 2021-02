Se billedserie Fra på mandag må alle udvalgsvarebutikker på under 5000 kvadratmeter, der ikke er placeret i et storcenter, åbne igen. Foto: Allan Nørregaard

Ser frem til genåbning af butikker

Flere af de dem, der var at finde på Hovedgaden og i Hørsholm Midtpunkt torsdag formiddag, ser frem til, at endnu flere butikker får grønt lys til at genåbne.

Hørsholm - 26. februar 2021 kl. 05:02 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Solen brager derudaf torsdag formiddag på Hovedgaden, og selvom det først er fra på mandag, at alle udvalgsvarebutikker på under 5000 kvadratmeter, der ikke er placeret i et storcenter, må åbne igen, er der liv i gaden.

Nogle af dem, der er ude for at nyde det gode vejr, er ægteparret Jan og Jette Pino fra Hørsholm. De er glade for nyheden om, at flere butikker får lov til at slå dørene op igen fra på mandag.

- Det er bare dejligt!, siger Jette Pino, og Jan Pino tilføljer:

- Jeg synes bare, at de allesammen skulle have lov til at åbne, for vi skal have gang i Hørsholm, siger han - og det giver Jette Pino ham ret i.

Artiklen fortsætter under billedet.. Jette og Jan Pino var ude at gå en tur med deres fireårige hund, Luna, på Hovedgaden torsdag formiddag. Foto: Allan Nørregaard

De to pensionister handler altid lokalt. De kommer både på Rungsted Bytorv, på Hovedgaden og i Hørsholm Midtpunkt, og selvom ægteparret er enige om, at de er lige glade for alle butikkerne, er der alligevel et par butikker, der trækker lidt mere end de andre.

- Vi handler altid lokalt, så vi glæder os til det hele, siger Jette Pino og tilføjer:

- Men vi er utroligt glade for, at der er kommet Illums Bolighus og så de lidt mere eksklusive damebutikker, siger hun.

Da Frederiksborg Amts Avis spørger Jan, om der er nogle af de butikker, der åbner på mandag, som han glæder dig særligt til at besøge, er svaret:

- Nej, jeg følger bare med. Jeg er den, der bærer poserne, siger Jan Pino og griner, og det gør hans kone også.

Artiklen fortsætter under billedet.. Carina Christiansen og hendes fire måneder gamle datter, Olivia, var ude at gå en tur i det gode vejr torsdag formiddag. Foto: Allan Nørregaard

Legetøj og liv i gaden To andre borgere, der er at finde på Hovedgaden, er 31-årige Carina Christiansen og hendes fire måneder gamle datter, Olivia. De bor i Hørsholm, og de er ude at gå en formiddagstur i det gode vejr.

- Jeg synes, det er fedt, at flere af butikkerne får lov til at åbne, og jeg glæder mig egentlig bare til, at der kommer liv i gaderne igen, siger Carina Christiansen og tilføjer, at hun synes, at det er ærgerligt, at det ikke er alle butikker, der får lov til at åbne på mandag.

Hjemme hos familien er det særligt børnebutikkerne, der er populære, og Carina Christiansen fortæller, at hun glæder sig til, at Toys og Søstrene Grene, der begge ligger på 1. sal i Hørsholm Midtpunkt, får lov til at genåbne.

- Jeg glæder mig også til, at Illums Bolighus åbner, for jeg har nogle gaver liggende derhjemme, som skal byttes, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter under billedet.. Susan Nielsen glæder sig til, at hendes yndlingsbutik Buch i Hørsholm Midtpunkt får grønt lys til at åbne igen. Foto: Allan Nørregaard

Tøj fra yndlingsbutikken Inde i Hørsholm Midtpunkt, er der ikke helt så meget liv som på Hovedgaden, men en af dem, der er at finde derinde, er 56-årige Susan Nielsen fra Fredensborg.

- Jeg synes, at det er rigtig dejligt, at mange butikker får lov til at genåbne på mandag. Men jeg synes, at man snyder storcentrene, og det forstår jeg ikke. Vi er her jo alligevel, for Irma, SuperBrugsen og Matas holder jo åbent, siger Susan Nielsen.

Da Frederiksborg Amts Avis spørger, hvilken butik Susan Nielsen glæder sig mest til at besøge, smiler hun, og peger så hen på dametøjsforretningen Buch.

- Det er min yndlingsforretning, jeg gider ikke købe tøj online. Jeg vil gerne ind og prøve det, siger Susan Nielsen, og hun glæder sig til at skulle shoppe forårstøj i Buch, når butikkerne i storcentrene på et tidspunkt får grønt lys til at genåbne.

Artiklen fortsætter under billedet.. Carsten Tessum synes ikke, det virker rimeligt, at store butikker i storcentrene får lov til at holde åbent, imens de små bliver bedt om fortsat at holde lukket. Foto: Allan Nørregaard

En tur til frisøren En anden borger, der også bedst kan lide at prøve sit tøj, før han køber det, er 53-årige Carsten Tessum fra Hørsholm. Han ser frem til, at mange butikker får lov til at genåbne på mandag, men han synes samtidig ikke, at det er rimeligt, at mange specialvareforretninger i storcentrene bliver bedt om at holde lukket, mens store dagligvarebutikker holder åbent.

- Det virker ikke rimeligt, at store butikker kan have åbent og kan sælge det, som andre specialforretninger ikke kan sælge, siger Carsten Tessum og tilføjer:

- Det er jo en afvejning i forhold til smittespredningen - det er jeg godt klar over. Men jeg synes, det virker mærkeligt, at eksempelvis en bilforhandler, der har 5000 kvadratmeter, de må ikke have åbent, og der er måske tre kunder ad gangen derinde. Det, synes jeg, virker fjollet, siger han.

Carsten Tessum må vente lidt endnu på den genåbning, han glæder sig mest til.

- Jeg glæder mig mest til at besøge min frisør, siger han.

