Seniorerne valfartede til alternativ udflugt

På grund af Covid-19 var det ikke været muligt for Seniorrådet at arrangere den traditionelle årlige seniorudflugt, hvor der normalt indgår transport med tog eller bus.

Netop i denne periode med virus, hvor mange har oplevet meget alenetid i flere måneder, har der givet været et ekstra behov for at komme ud og få en god oplevelse.