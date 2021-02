Sender sen nytårshilsen til erhvervslivet

I tider hvor vi skal holde afstand og ikke kan samles er tidligere års nytårskur for Hørsholm erhvervsliv naturligvis aflyst.

Med årsskiftet lidt på bagkant har borgmester Morten Slotved (K) og Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget alligevel udsendt en nytårshilsen til det lokale erhvervsliv.

Her anerkender og takker de alle virksomheder, små som store, i Hørsholm Kommune for deres indsats under de svære corona-betingelser.

Der sendes samtidig lykønskninger til Hørsholms gazellevirksomheder, der er blevet hædret for vækst.

Du kan se deres nytårshilsen nedenfor eller via youtube-linket HER