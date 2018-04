Se billedserie Den professionelle ishockeyspiller Mike Vernace har startet sit eget firma, hvor han hjælper andre ishockeyspillere med at blive endnu bedre.

Send en video og få hjælp af en professionel hockeyspiller

Hørsholm - 09. april 2018 kl. 06:13 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over 10 år har canadiske Mike Vernace, der nu spiller for Rungsted Seier Capital, været professionel ishockeyspiller. Passionen for ishockey udlever han dog ikke kun på isen. Med sit firma Shiftd Hockey forsøger han nemlig at gøre andre ishockeyspillere endnu bedre.

- Vi er et hold af professionelle og tidligere professionelle ishockeyspillere, som er knyttet til Shiftd Hockey, og det fungerer sådan, at en spiller eller et hold sender os en video af en kamp, som vi ser igennem og analyserer blandt andet med brug af relevante statistikker. Herefter sender vi en rapport tilbage med vores noter. Det er i virkeligheden et meget individuelt og specifikt læringsredskab, som er designet til at hjælpe spillerne med at forbedre sig, fortæller Mike Vernace.

Ifølge Mike Vernace er det en stor fordel, at det er professionelle og tidligere professionelle ishockeyspillere, der giver gode råd.

- De mennesker, vi forsøger at hjælpe, er primært børn og unge, og det er jo nogle, som drømmer om at blive os. Vi forsøger derfor at give dem de bedste råd, vi selv har fået, og det, vi derudover kan tilbyde, er, at vi har evnen til at forstå, hvad der sker i spillernes hoveder, når de er i forskellige scenarier, siger Mike Vernace og fortsætter:

- Det er nemt at se en kamp fra kameraets perspektiv, men vi ved, hvordan det er at være under det pres, der er på isen, når man bliver omringet af angribere. Vi kan se det fra spillernes perspektiv, og derfor ved vi også, hvad vi skal kigge efter, når vi ser kampene igennem. Det er en fordel, vi har, fordi vi selv er professionelle sportsudøvere, og vi jo ofte også forsøger at udvikle os på de samme områder som dem, vi hjælper.

Han har selv været bidt af hockeystaven, siden han var barn, og passionen for ishockey er bestemt ikke blevet mindre gennem årene.

- Jeg elsker at spille, og jeg elsker hele aspektet af ishockey. Det er virkelig fascinerende at se, hvad der motiverer folk til at blive professionelle ishockeyspillere, og jeg elsker at hjælpe børn og unge med at blive bedre. Hvis jeg kan hjælpe nogle andre på deres rejse mod at blive en bedre ishockeyspiller, er det det hele værd, siger Mike Vernace.

