Seks millioner til at rette stolebommert

Politisk flertal siger ja til at udskifte de fleksible stole i Kulturhus Trommen for at øge siddekomforten

Hørsholm - 06. oktober 2020 kl. 09:22 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

De udskældte stole i Kulturhus Trommens fleksible sal er snart fortid, og publikum i Trommen kan se frem til helt nye stole med en langt bedre siddekomfort.

Samtidig kan skatteborgerne i Hørsholm vente en millionregning for øvelsen.

Torsdag besluttede et flertal i Sport-, fritid- og kulturudvalget nemlig at bruge 6,3 millioner kroner på at få udskiftet de kun tre år gamle stole.

Begejstringen var ellers kæmpe stor, da Hørsholm Kommune i 2017 indviede den nye Trommen med fleksible sale og biograf, men begejstringen forsvandt dog hurtigt efterhånden som folk prøvede at sidde i de nye stole.

Dommen var klar: Man sidder dårligt i dem. De er for hårde, for korte armlæn og sæder, der oveni har forkert hældning.

Ikke de forventede stole Da de ansvarlige politikere også gik til bekendelse, var stolefiaskoen fuldbyrdet.

Hele miseren bestod i, at den prøvestol, som var blevet afprøvet, og efterfølgende godkendt, af politikere, slet ikke var den stol, som i sidste ende blev leveret til Trommen.

Samtidig havnede kommunen i den klemme - i forhold til eget udbud - at de skulle vælge den billigste stol.

"Vi fik jo slet ikke det, vi troede, vi havde bestilt. Kvaliteten stod ganske enkelt ikke mål med det vi havde valgt," siger viceborgmester Henrik Klitgaard (R) og næstformand i Sport-, fritid- og kulturudvalget.

Større fejl at lade være Han glæder sig nu over, at der er politisk vilje til at rette op på den fejl.

"Jeg står gerne på mål for, at der er lavet en fejl, men når det sker, så er det kun en endnu større fejl at lade være med at rette den op. Den skamstøtte skal vi ikke bare lade stå," fastslår Henrik Klitgaard og kalder det en væsentlig opgradering af Trommen.

"Vi skal sidde så godt at man bliver begejstret, og det bliver vi ikke lige nu", understreger Henrik Klitgaard overfor Ugebladet.

Udvalgsformand Nadja Maria Hageskov (K) er enig i, at det er vigtigt og helt afgørende, at der kommer en anden og bedre siddekomfort i Trommen.

"Det er ikke noget drømmescenarie at skulle udskifte stol- ene, men jeg glæder mig over, at vi nu har muligheden for at gøre det bedre," siger Nadja Maria Hageskov.

Hun minder om, at der aldrig har været tale om deciderede biografstole, fordi Trommen netop skulle indrettes fleksibelt, så salen kan udnyttes til flere formål - og hvor stolerækkerne (undtagen på balkonen) skal kunne 'foldes' sammen og skabe mere gulvplads.

Bedre benplads Det er ikke alene stolene, der ændres på. For at skabe bedre benplads fjernes en hel stolerække, og det betyder 23 færre siddepladser end de nuværende 357.

Planen er, at der nu - ud fra krav om siddekomfort - fremstilles en prøvestol, også kaldet en mock-up. Herfra konstrueres så den endelige stol til Trommen.

Det forventes, at de nye stole i Trommen kan være klar til montering i sommerferien næste år. Halvdelen af de 6,3 millioner kroner, det koster at skifte stolene, ligger i det nye budget, mens resten af beløbet finansieres med lån.

Venstres Ann Lindhardt og Jakob Nybo, Liberal Alliance, stemte imod at bruge de mange penge på nye stole.

