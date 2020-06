Se video og kæmpe billedserie: Rungsted Gymnasium fejrer sine studenter

- Endelig blev det jeres tur til at stå her med kridhvide studenterhuer, på én gang trætte, lykkelige, lettede og måske vemodige - ja, det er en dag, hvor alle følelserne er i spil. I har drømt om denne dag så længe, når I har siddet i sene aftentimer med urimelige matematikafleveringer, med for lange litterære analyser eller med alt for meget virtuel undervisning på Teams. Nu står I her endelig. I dag er det jeres dag, lød det med et bredt smil fra rektor Ruth Kirkegaard, kort inden hun uddelte de første eksamensbeviser.