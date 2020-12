Se video og billeder: Flydende sauna lander i havnen

Anledningen til det gode humør var ikke vejret alene. Det var, at den nye flydende sauna, som foreningen skal tage sig af, nu reelt også flyder. Ikke præcist der hvor den skal. Men i vandet kom den.

Og noget tyder på, at det er en ny attraktion i havnen med stor interesse: Siden tilmeldingen begyndte, har 746 meldt sig ind i foreningen. Det er tæt på den 'smertegrænse', foreningens formand Otto B. Christiansen selv har nævnt.

Ud over saunaen med plads til 16 personer bliver den også forsynet med en badebro.

Kommunen har i sin bevilling betinget sig, at der bliver adgang til saunaen for andre end foreningens medlemmer. Der skal derfor udvikles et system, så det bliver muligt.