Se video: Sådan er juletræet aldrig blevet tændt før

Det har i mange år været fast tradition for mange hundrede Hørsholmborgere at samles på Ridebanen på den første søndag i advent for at se det store juletræ blive tændt af borgmester Morten Slotved.

"Vi glæder os til at fejre julens komme med jer - hver for sig," siger Morten Slotved.

Forskud på glæderne

Den lidt over tre minutter lange video ’Jul i Hørsholm 2020’ kan du se lige nu - her den første søndag i advent - på Ugebladets hjemmeside.

Den offentliggøres også på kommunens hjemmeside www.horsholm.dk samt på de sociale medier.

En kort version af videoen bliver desuden vist som trailer til de film, der vises i biografen i Kulturhus Trommen.

Den opmærksomme Hørsholmborger vil have bemærket, at årets juletræ på Ridebanen allerede har været tændt i flere dage. Og det er helt bevidst.

Det sker både for at tage forskud på glæderne, oplyser Gitte Søby, specialkonsulent i Hørsholm Kommune, og for at vise, at der ikke er nogen begivenhed på søndag (i dag), hvor man kunne forestille sig at folk ville stimle sammen på.