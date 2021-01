Se ugens politirapport: Voldtægt og farlig færd på isen

ISFÆRDEN Nordsjællands Politi har modtaget flere anmeldelser om personer, der færdes på isen rundt omkring på søerne i kredsen. Det er ulovligt at bevæge sig ud på isen, med mindre kommunen har kontrolleret isens tykkelsen og opsat skiltning om 'Færdsel på isen er tilladt'. Patruljer har været rundt i politikredsen og i dialog med borgerne. Hvorvidt de var ved slotssøen i Hørsholm vides ikke, men her har Pia Rasmussen i weekenden taget dette foto, hvor hun observerede børn lege på isen. To voksne - som hun vurderede var deres forældre - kikkede på uden at gribe ind. Da den ene var 5-10 meter fra bredden råbte hun selv til det ene barn, skriver hun til Ugebladet.

VOLDTÆGT Lørdag 16. januar kl. 09.47 anmeldte en 21-årig kvinde, at hun i nattens løb havde været udsat for voldtægt på en adresse på Pennehave i Rungsted, begået af en 46-årig mand. De to personer kender hinanden i forvejen, og den 46-årige blev søndag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Helsingør og varetægtsfængslet i 12 dage. Ifølge Ekstra Bladet sigtes han efter den nye voldtægts-bestemmelse om manglende samtykke og for at have udnyttet, at kvinden ikke kunne modsætte sig handlingerne på grund af, at hun var påvirket af alkohol og narkotika. Han nægter sig skyldig i at have udsat kvinden for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold i to forskellige lejligheder i forbindelse med en fest.