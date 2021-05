Se ugens politirapport: Vanvidskørsel og en stribe indbrud

KØRT-NED En 55-årig kvindelig cyklist fra Hørsholm blev kørt ned af en bil, da hun mandag den 17. maj kl. 15.50 cyklede over fodgængerfeltet i krydset Hørsholm Kongevej og Birkerød Kongevej i Birkerød. Bag rattet sad en 80-årig mand fra København. Kvinden kom ikke alvorligt til skade, men var for en sikkerheds skyld til tjek på skadestuen.

VANVIDSKØRSEL Onsdag den 12. maj kl. 8.21 anmeldte en bilist, der var på vej mod nord på Helsingørmotorvejen, at en personbil kørte særdeles hensynsløst i samme retning nær Nærum. Kort efter indløb der en ny anmeldelse om et færdselsuheld på motorvejen ved Hørsholm, hvor pågældende personbil var kørt ind i en anden bil, som så var blevet skubbet over i en tredje, der var væltet. Der skete umiddelbart kun lettere personskade samt materiel skade ved færdselsuheldet. Personen, der kørte bilen hensynsløst, kørte fra stedet efter uheldet, men blev senere fundet i Espergærde. En 21-årig mand fra Nærum blev anholdt og taget med til udtagning af blodprøver og afhøring, og i et grundlovsforhør samme formiddag blev han ved Retten i Lyngby varetægsfængslet i surrogat frem til den 19. maj.