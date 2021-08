Se ugens politirapport: Uro, narko og høj musik i havnen

FRAKENDT En 22-årig mandlig bilist fra Brønshøj blev søndag den 8. august kl. 8.55 standset og kontrolleret på Rungsted Strandvej. Her viste det sig, at han sad bag rattet, selvom han var frakendt retten til at køre bil, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Manden opgav derudover sin brors navn frem for sit eget, så det forhold blev han også sigtet for.