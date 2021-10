Politirapporten Hørsholm - politikvinde og politibil Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Tyverier på stribe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Tyverier på stribe

Uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 13. oktober 2021 kl. 07:09 Kontakt redaktionen

LÅSEBLOKERING Mandag den 11. oktober mellem klokken 10.45 og 13.30 stoppede en ukendt gerningsperson låsen til i hoveddøren ind til en bolig på Hyldehøj i Nivå, så døren ikke kunne låses op. Også låsen til boligens postkasse og skur var blevet stoppet til, formentlig med sølvpapir. Det samme gjorde sig gældende ved en anden bolig på samme vej, og hærværket var her sket mellem søndag den 10. oktober kl. 21.00 og mandag den 11. oktober kl. 13.20.

Læs også: Politiet med opfordring efter bølge af bilindbrud

BUTIKSTYVERI Søndag den 10. oktober kl. 15.55 blev det anmeldt, at en mand havde forsøgt at stjæle en kasket, et par bukser, sokker samt to huer for cirka 500 kroner i Føtex på Egevangen. Noget af tøjet havde han fjernet prismærkerne fra og så taget tøjet på. Det havde personalet dog opdaget, og han blev tilbageholdt. Da manden var udenlandsk statsborger, blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 39-årig mand blev sigtet for butikstyveri.

TYVERI En fremmed mand havde onsdag den 6. oktober omkring kl. 15.15 været inde i restaurant i Hovedgaden i Hørsholm. Da han havde forladt stedet, manglede der en mobiltelefon, som havde ligget på et bord, hvorfor de mistænkte, at manden havde stjålet telefonen. Manden beskrives som 25-30 år gammel, ikke etnisk dansk af udseende, almindelig af bygning, mørk i huden, med sort kort hår og sort skæg. Man havde en sort læderjakke på. På grund af sammenfald i måden og delvist også i de afgivne signalementer, kan Nordsjællands Politi ikke afvise, at gerningspersonen er den samme som tidligere på dagen muligvis stjal en mobiltelefon i Gilleleje.

TYVERI Mellem tirsdag den 5. oktober kl. 18 og onsdag den 6. oktober kl. 7.30 er der stjålet forlygter fra en parkeret Porsche Cayenne på Solvænget i Rungsted Kyst.

TYVERI I tiden fra titsdag den 5. oktober kl. 17.45 og onsdag den 6. oktober kl. 8.15 er der fra en Porsche Tycan på Sophienberg Vænge i Rungsted Kyst stjålet forlygter.

TRICKTYVERI En anmeldelse tirsdag den 5. oktober kl. 15.47 fortalte, at der hos en 75-årig kvinde mellem kl. 13 og 14 havde været forsøg på indbrud på Mølledammen i Kokkedal. Kvinden havde på gerningstidspunktet haft besøg af nogle personer, som oplyste, at de var blevet bestilt til at gøre rent på stedet. Efterfølgende viste det sig dog, at der ikke var blevet bestilt rengøring, og det formodes derfor, at personerne indfandt sig på bopælen for at begå tricktyveri.

TRAFIKUHELD Torsdag den 5. oktober kl. 16.42 blev det anmeldt, at der var sket et solofærdselsuheld på Helsingørmotorvejen i sydgående retning kort efter afkørsel 10 ved Hørsholm. En 25-årig mandlig bilist fra København havde mistet herredømmet over sin personbil i det meget våde føre, hvorefter bilen kørte ind i autoværnet. Færdselsuheldet medførte, at der kortvarigt var lukket for to vejbaner, mens der blev ryddet op på stedet. Der skete umiddelbart ingen større personskade ved færdselsuheldet.

Kilde: Nordsjællands Politi NB: Politiet har ikke offentliggjort oplysninger om indbrud og tyveri fra private hjem i Hørsholm og resten af Nordsjælland.

relaterede artikler

Tyve stjæler forlygter 08. oktober 2021 kl. 14:12

Forfærdelig ulykke: Seksårig dreng omkommet 03. oktober 2021 kl. 05:49