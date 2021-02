Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Tricktyveri, trafikuheld og tyverier

Uddrag fra døgnrapporten hos Nordsjællands Politi for den forgangne uge i Hørsholm og omegn

Hørsholm - 10. februar 2021 kl. 14:53 Kontakt redaktionen

HÆRVÆRK En bil, som stod parkeret på Lågegyde ved Kokkedal Station, blev mellem lørdag den 6. februar kl. 18 og søndag den 7. kl. 11.27, udsat for hærværk. En ukendt gerningsperson har knust ruder med en træstub, som efterfølgende blev fundet på stedet.

INDBRUD i en lejlighed på Rungstedvej begået mellem lørdag 6. februar kl. 16 til søndag den 7. februar kl. 15. Ukendt gerningsperson er trængt ind i bolig via altandør. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

FÆRDSELSUHELD Uopmærksomhed var fredag den 5. februar kl. 15.13 årsagen til et trafikuheld på Helsingørmotorvejen ved afkørsel 7 i Kokkedal i nordlig retning. Ifølge vagtchefen var tre biler involveret, der under køkørsel ramte hinanden, da en af bilisterne formentlig ikke var opmærksom nok. Ingen personer kom alvorligt til skade, dog blev én person kørt til hospitalet for undersøgelse. Uheldet skabte en endnu større kødannelse end myldretiden i forvejen havde genereret.

OVERRASKEDE-TYVE To ukendte mænd flygtede i en sort BMW stationcar, da de torsdag den 4. februar kl. 10.23 med et koben forsøgte at bryde ind i et hus på Byengen i Kokkedal. Beboeren overraskede de to indbrudstyve, som straks tog flugten i BMW'en i retning mod Strandvejen. Patruljer kørte til området, men fik ikke fat i dem. De to gerningspersoner beskrives som: Mænd, cirka 18 år, og iført sort North Face-tøj med hætter.

NARKO En 26-årig mand fra Nørresundby blev torsdag 4. februar kl. 21.25 sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde kokain. Han blev stoppet i en bil ved Islandshøjparken i Nivå.

NARKOKØRSEL En 27-årig mand fra Nivå blev natten til fredag den 5. februar kl. 04.09 sigtet for at være narkopåvirket under bilkørsel. Han blev standset på Teglgårdsvej i Humlebæk og en narkometertest viste, at han var påvirket af hash. Den 27-årige blev taget med for at få taget en blodprøve, som skal fastlægge det nøjagtige niveau for hans påvirkning.

BRAND Torsdag den 4. februar kl. 05 blev der anmeldt om ild i sengen hos en 75-årig kvindelig beboer på plejecenteret på Mergeltoften i Nivå. Kvinden havde tabt en cigaret på madrassen, som der gik ild i. Plejepersonalet fik hurtigt slukket ilden og alarmeret brandvæsenet, som kørte til stedet for at sikre, at ilden hverken havde spredt sig eller ulmede nogen steder. Den 75-årige blev kørt til observation for røgforgiftning.

TYVERI-FRA-VAREBILER Der er i døgnet torsdag den 4. februar anmeldt flere anmeldelser om tyveri fra varebiler i politikredsen. I nattens løb blev der stjålet værktøj fra en varebil, der holdt parkeret på Birkeparken i Hørsholm. Det samme var tilfældet for en varebil på Grønholtvangen i Fredensborg. Dertil kommer tyverier fra varebil i Virum, Gentofte og Græsted.

TRICK-MED-KAGE Onsdag den 3. februar ved 17.30-tiden stod der pludselig en ukendt kvinde i stuen hos en 87-årig kvindelig beboer på Mikkelborg Allé i Hørsholm. Kvinden var kommet ind ad en ulåst dør og fortalte, at hun var ny i området og ville give kage til sine kommende naboer. Den hoppede den 87-årige dog ikke på og fik efter noget besvær gelejdet den ukendte kvinde ud af boligen igen. Den fremmede kvinde beskrives som en nydelig dame, 25-35 år, 165-170 cm høj, sydeuropæisk af udseende og almindelig af bygning, hvid i huden med sort mellemlangt hår. Hun talte dansk med accent og var iført en lang, brun pels.

17-ÅRIG-BAG-RATTET En patrulje standsede tirsdag den 2. februar kl. 20.40 en bil på Mølledammen i Kokkedal, hvor en 17-årig dreng fra Kokkedal uden førerret sad bag rattet. En forseelse betjentene sigtede ham for.

Kilde: Nordsjællands Politi

