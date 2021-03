Se ugens politirapport: Tricktyveri og indbrudstyv i flugt

TRICKTYVERI En 83-årig mandlig beboer på Ved Højmosen i Hørsholm anmeldte torsdag den 25. marts, at en kvinde ved 14-tiden havde ringet på døren og udgav sig for at være en ny nabo. Hun ville gerne have hjælp til at veksle nogle pengesedler og blev i den forbindelse lukket ind. Pludselig fik den 83-årige en anden gæst på besøg, og kvinden skyndte sig ind i husets soveværelse. Da beboeren fulgte efter hende derind, opdagede han, at der også befandt sig en fremmed mand i soveværelset. Både manden og kvinden styrtede herefter ud af terrassedøren. Umiddelbart nåede de ikke at stjæle noget fra stedet. Kvinden beskrives som ca. 40 år, brun i huden med langt sort hår og talte med accent. Hun var iført en sort kjole med mønstret krave og medbragte en flettet kurv med slik og kager i. Manden beskrives som cirka 40 år, ikke så meget hår på hovedet. Nordsjællands Politi modtog samme dag en anmeldelse fra en 95-årig kvinde i Valmueparken i Virum med et tilsvarende tricktyveri med besøg af en fremmed kvinde. Politiet kan ikke afvise, at der kan være en sammenhæng mellem de to sager.