Se ugens politirapport: Tricktyveri og filmede tyve midt om natten

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 09. december 2020 kl. 15:57 Kontakt redaktionen

INDBRUD Ur, tasker, danske og udenlandske kontanter, en pung med diverse kort samt en kikkert var udbyttet, da ukendt gerningsperson brød ind i en villa på Solvænget, Rungsted Kyst, lørdag den 5. december kl. 05.10. Et vindue på husets 1. sal opbrudt.

NATTYVE Overvågningskameraer ved en villa på Vallerød Banevej, Rungsted Kyst, afslørede lørdag nat den 5. december kl. 03.25 to mænd i at forsøge at hive en låge op, for derefter at prøve at kravle over en mur. Signalementet lyder på to mænd 25-35 år. A: ca. 175 cm, kraftig af bygning, og iført strikhue, halsedisse, som dækkede for ansigtet, mørk dunjakke, jeans og kondisko. B: Ca. 185 cm, almindelig af bygning og iført vatteret jakke med længde og sorte bukser. Begge talte et uidentificeret fremmesprog.

ALKOHOLFRI Nordsjællands Politi foretog torsdag den 3. december omkring klokken 17 en målrettet indsats rettet mod spiritus- og narkokørsel. 27 bilister blev standset og tjekket, men der var ingen af dem der fik alko- eller narkometer til at slå ud.

TRICKTYVERI En indkøbstur i Netto på Ådalsparkvej i Hørsholm var onsdag den 2. december ved at koste dyrt for en 73-årig mand. Foran supermarkedet blev han ved 10-tiden kontaktet af en fremmed mand, der afledte hans opmærksomhed ved at vise en brochure. Bagefter opdagede den ældre mand, at hans pung manglede i jakkelommen. Han fik hurtigt spærret sit kreditkort og fik af banken oplyst, at der var forsøgt at hæve penge på kortet.

Tricktyven beskrives som mand, ca. 50 år, østeuropæisk af udseende, 175-180 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden. Han talte et fremmedsprog af en art.

BILBRAND Onsdag den 2. december kl. 11.10 rykkede politi og brandvæsen ud til en brændende bil på Isterødvej nær Grønnegade. Brandvæsenet fik kontrol over branden, der var opstået i bilens motor. Ifølge politiet kom ingen personer noget til ved branden.

SPIRITUSKØRSEL En 49-årig mandlig bilist fra Hørsholm blev onsdag 2. december kl. 14.06 standset og kontrolleret af en patrulje på Usserød Kongevej. Her fik han alkometeret til at slå ud over det tilladte. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og transporteret med til udtagning af blodprøve for at fastlægge den præcise promille.

INDBRUD Porcelæn, kikkerter og en mobiltelefon blev stjålet ved et villaindbrud på Rungsted Strandvej, begået i dagene fra fredag 27. november kl. 21 til tirsdag den 1. december kl. 15. Et kældervindue opbrudt.

INDBRUD Et stuevindue i et hus på Bloustrødvej blev opbrudt af ukendt gerningsperson fra søndag den 29. november kl. 14 til mandag den 30. november kl. 02.00. Umiddelbart intet stjålet.

Kilde: Nordsjællands Politi

