Se ugens politirapport: Tricktyve på spil og ægtepar i brændende lejlighed

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport fra den forgangne uge for Hørsholm og omegn

Hørsholm - 03. februar 2021 kl. 10:45 Kontakt redaktionen

SPRITBILIST: Mandag den 1. februar kl. 16.20 blev en 60-årig mand fra Valby standset på Fredensborg Kongevej og alkometertest. Han blev sigtet for spirituskørsel og taget med på politistationen til blodprøve for at fastlægge hans nøjagtige promille.

RUDE-KNUST Mellem kl. 18 og 20.45 mandag den 1. februar har ukendt gerningsperson kastet en sten gennem en rude til DHI på Agern Allé i Hørsholm. Det er ikke opgjort om der ved hændelsen er stjålet noget.

INDBRUD på Bukkeballevej, Rungsted Kyst, i tidsrummet fra fredag den 29. januar kl. 18.30 og søndag den 31. januar kl. 14.35. Vindue aflistet. Stjålne genstande: Penge og smykker.

INDBRUD på Engvej i Rungsted Kyst søndag den 31. januar kl. 3.52. Vindue brudt op med ukendt redskab. Intet stjålet.

TRICKTYV på spil i Jellerød Have i Kokkedal fredag den 29. januar. Omkring kl. 18 bankede det på døren hos anmelderen, og en kvinde gik ind i boligen uden at beboeren havde åbnet for hende. Hun begyndte at fortælle, at hun var en af de nye beboere, hun var flyttet ind med sin mor og var glad for, at folk var venlige. Kvinden havde givet anmelder noget chokolade som tak og fået beboeren med ud i køkkenet, så vedkommende ikke havde kunnet se, hvem der ellers kom ind i huset. Bagefter viste det sig, at der var stjålet smykker og kontanter. Kvinden, der trængte ind i boligen, beskrives som 25-30 år, 165-170 cm, almindelig kropsbygning, brunt hår, lidt spinkel til den almindelige side. Lidt brun/mørk i huden iført brun jakke og mørk hue.

TRICKTYVERI En 65-årig mand fik onsdag den 27. januar stjålet sin taske og pc. Tyveriet skete ved en bænk i Hørsholm Midtpunkt, hvor den 65-årige havde sat sig. Her kom tre unge hen til ham og begyndte at tale med ham. De da var gået, opdagede manden, at hans taske var forvundet. De tre unge beskrives som A: Kvinde, 18-22 år, 170 cm høj, spinkel af bygning, dansk af udseende og hvid i huden med langt, lyst hår. Hun var dansktalende og iført islandsk sweater, cowboybukser og meget make-up samt blå neglelak. B: Mand, 20-25 år, 178-180 cm høj, almindelig af bygning, brun i huden med kort, sort hår der var kortklippet i siderne og langt foroven. Han talte dansk med accent og var iført trøje og dynevest. C: Mand, 20-25 år, 185 cm, brun i huden med kort, sort år og overskæg. Spinkel men veltrænet. Han holdt sig i baggrunden.

BRAND Et ældre ægtepar blev onsdag den 27. januar kl. 13.30 reddet ud af deres stuelejlighed i Egedalsvænge, Kokkedal, efter der var udbrudt brand i boligen. Begge var ved bevidsthed og blev kørt til tjek på hospitalet. Nordsjællands Brandvæsen fik forholdsvis hurtigt ilden under kontrol. Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået.

MUSIKLARM Beboerne i en bolig på Bøgebakken i Hørsholm fik onsdag 27. januar kl. 00.06 besøg af en patrulje med to betjente, der bad dem om at skrue ned for musikken, så der kunne blive nattero. En borger havde kort forinden anmeldt, at der blev spillet så høj musik, at det var til ulempe for de omkringboende.

CYKLIST-KØRT-NED En 41-årig kvindelige cyklist fra Hørsholm blev lørdag den 23. januar kl. 11.21 kørt ned af en bil, da hun kom cyklende ad Alsvej i Hørsholm. En mandlig bilist på 65 år fra Kokkedal ramte kvinde, da han skulle til venstre ved Duevej. Kvinden kom umiddelbart ikke alvorligt til skade, men blev tilset i en ambulance. Det er uvist om de også bragte hende til skadestuen.

Kilde: Nordsjællands Politi

