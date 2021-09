Se ugens politirapport: Tricktyv afvist og spøgelsesbilist skabte frygt

TRICKTYV En 81-årig mand anmeldte torsdag den 26. august kl. 11.22, at en fremmed mand ca. tyve minutter tidligere var dukket op på hans bopæl på Ved Stampedammen i Hørsholm. Her havde den fremmede mand udgivet sig for at være fra et teleselskab og forklarede, at han skulle tjekke internettet på stedet. Den 81-årige afviste dog at have problemer med internettet og ville derfor ikke lukke den fremmede mand ind. Da manden var gået, kontaktede den 81-årige teleselskabet, som kunne afvise, at de havde sendt en tekniker til stedet. Manden beskrives som 30-35 år, dansk af udseende, 175-180 cm, almindelig af bygning, lys i huden og med kort rødligt hår. Han var iført gul/brun trøje og kakifarvede bukser og talte dansk.

SPØGELSESBILIST En 52-årig mand fra Helsingør udsatte natten til onsdag den 25. august flere medbilister for livsfare, da han valgte at tage den forkerte side af motorvejen og med omkring 100 km/t kørte fra Helsingør og i retning mod København i en hvid varevogn. Ved Humlebæk blev han spottet, og Nordsjællands Politi satte jagten ind. Først ved Motorring 3 sydvest for Gladsaxe Møllevej lykkedes det at bringe spøgelsesbilisten til standsning, og kl. 00.40 blev han pågrebet og anholdt. Heldigvis uden at der var sket påkørsel af andre trafikanter undervejs på den 28 km lange tur mod kørselsretningen. Udover at bringe andres liv og førlighed i fare blev den 52-årige sigtet for spiritus- og narkokørsel og for at have kørt bil i frakendelsestiden. Herefter blev han taget med på hospitalet til blodprøve for at finde den præcise påvirkning. Senere om onsdagen blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør og efterfølgende løsladt, da dommeren ikke mente, at betingelserne for varetægtsfængsling eller oprettelse af anholdelse i 3 x 24 timer var opfyldt. Siden har flere vidner kontaktet Nordsjællands Politi, og det betød, at han to dage senere igen blev fremstillet i nyt grundlovsforhør. Nu in absentia, da han ikke kunne møde op i retten af helbredsmæssige årsager. Her valgte dommeren at varetægtsfængslet ham i 13 dage.