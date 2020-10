Se ugens politirapport: Trafikuheld, indbrud og et tyveri

INDBRUD Der blev brugt en stige fra en kældertrappe for at komme ind gennem et badeværelsesvindue i forbindelse med et indbrud på Højdevang i Hørsholm mellem onsdag 30. september kl. 7 og fredag 2. oktober kl. 16.15. Der blev stjålet smykker, ure og solbriller.