Se ugens politirapport: Ti indbrud og et par færdselsuheld

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 30. september 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen

INDBRUD i to huse i Constantiaparken, Rungsted Kyst, begået fredag 25. september, henholdsvis kl. 22.12 og mellem kl. 19 og 22. Ved anmeldelserne var der ikke opgjort tyvekoster. I det ene hus var et vindue opbrudt, men det er ikke oplyst, hvordan tyven er kommet ind det andet sted.

INDBRUD Kontanter og personlige papirer blev stjålet ved et villaindbrud på Sdr. Jagtvej i Hørsholm, begået lørdag 26. september mellem kl. 11 og 13.25. Hoveddøren blev opbrudt.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et indbrud i en villa på Margrethevej, Rungsted Kyst, begået mellem torsdag 24. september kl. 12 og søndag 27. september kl. 12.30. En terrassedør blev opbrudt.

INDBRUD i et hus på Sophienberg Vænge, Rungsted Kyst, begået mellem fredag 25. september kl. 16 og søndag 27. september kl. 21.20. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

BRAND På Åtoften i Nivå opstod der torsdag 24. september kl. 12.53 en mindre brand på et loft. Patruljer og brandvæsen kørte til stedet, hvor ilden hurtigt blev slukket. Branden opstod formentlig som følge af en tændt lampe, som havde været i nærkontakt med noget isoleringsmateriale. Der skete umiddelbart inden personskade ved branden.

INDBRUD Der blev stjålet smykker og sølvtøj ved et villaindbrud på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået i perioden fra lørdag 19. september til torsdag 24. september kl. 17.30. Et vinduet var opbrudt.

NARKOKØRSEL På Blomsterager i Kokkedal blev en 38-årig mandlig bilist fra Snekkersten onsdag 23. september kl. 16.10 standset af en patrulje. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Desuden blev han sigtet for kørsel uden førerret og for besiddelse af euforiserende stoffer.

FÆRDSELSUHELD En 55-årig mandlig cyklist fra Hørsholm blev onsdag 23. september kl. 16.26 ramt af en bil, da han kom cyklende på Fredensborg Kongevej i krydset ved Vejenbrødvej. I bilen sad en 84-årig kvinde fra Hillerød. Ved uheldet skete der umiddelbart ikke større personskade, men da den 55-årige cyklist havde slået panden, blev en ambulance sendt til stedet, og han blev kørt til tjek på hospitalet.

HASHFUND Onsdag 23. september kl. 22.15 blev en 20-årig mandlig bilist fra Ishøj standset på Helsingørmotorvejen ved Nivå-afkørslen, hvor patruljen fandt ham i besiddelse af en mindre mængde hash, hvilket han blev anholdt og sigtet for.

FREMMEDE-På-TERRASSEN Via sin overvågning kunne en beboer på Melchiorsvej i Vedbæk natten til torsdag 24. september kl. 1.25 konstatere, at to fremmede personer iført kasketter befandt sig på terrassen ved hans hus, muligvis med henblik på at begå indbrud. Politiet blev alarmeret og en patrulje kørte til stedet, men de to personer var i mellemtiden forsvundet og blev heller ikke spottet ved en efterfølgende rundering.

INDBRUD Et vindue blev aflistet onsdag 23. september kl. 15.45 ved et villaindbrud på Græsager i Kokkedal. Ved anmeldelsen var der ikke oplyst om de stjålne genstande.

INDBRUD Kontanter og smykker blev stjålet ved et villaindbrud på Slettevang i Hørsholm, begået i perioden fra søndag 20. september kl. 16 til onsdag 23. september kl. 16.45. Et vindue var opbrudt.

FÆRDSELSUHELD En 68-årig mand fra Rungsted Kyst var tirsdag 22. september kl. 14.20 skyld i et færdselsuheld mellem to biler på Rungstedvej ud for Rungsted Kro. Den 68-årige fik pludselig et ildebefindende, da han i sin Audi kom kørende ad Rungstedvej. Bilen kørte derfor over i modsatte vejbane og direkte ind i en modkørende Jaguar, hvor en 43-årig bilist fra København forsøgte at undvige sammenstødet. Der var ingen meldinger om personskade ved færdselsuheldet, men en ambulance bragte for en sikkerheds skyld den 68-årige mand til hospitalet til et tjek. Nordsjællands Brandvæsen var også tilkaldt og fik bugseret begge biler væk fra kørebanen.

MUNDBIND-PÅBUD Fem personer - heraf to piger og to drenge i alderen 13-18 år fra København, Kokkedal, Rungsted Kyst, Hørsholm og Orø - blev tirsdag 22. september mindet om, at de skulle bruge mundbind, da en patrulje traf dem ved Kokkedal Station. Alle fem fulgte herefter vejledningen.

INDBRUD Elektrisk værktøj blev stjålet ved et indbrud i en villa på Svalevej i Hørsholm, begået fra fredag 18. september kl. 8 til tirsdag 22. september kl. 16.41. Terrassedør opbrudt.

INDBRUD Sølvtøj og en kaffemaskine blev stjålet under et villaindbrud på Ellesøpark i Vedbæk, begået tirsdag 22. september kl. 5.30. Et vindue blev knust.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et indbrud i en villa på Fredensvej i Hørsholm, begået lørdag 12. september kl. 12 til 20.30. Hoveddøren var opbrudt. Anmeldelsen til politiet er først foretaget onsdag 23. september.

Kilde: Nordsjællands Politi

