Se ugens politirapport: Syv indbrud, en listetyv og uheld med fastklemt i elbil

TRAFIKUHELD En 70-årig mand blev kørt til tjek på Hillerød Sygehus efter et trafikuheld mandag den 25. januar i krydset Rungstedvej/Kammerrådensvej i Hørsholm. En varebil og en personbil stødte sammen i krydset kl. 13.55, da en 29-årig mandlig bilist fra Allerød kørte over for rødt og ramte en personbil med en 70-årig mand fra Vedbæk bag rattet. Oprydningsarbejdet blev besværliggjort af, at den ene part var en el-bil, der låser ved uheld og ikke kan flyttes. Nordsjællands Brandvæsen måtte derfor tilkalde en vogn til uheldsstedet for at fjerne den ene bil. Den 70-årige var ligeledes fastklemt og blev efterfølgende bragt til hospitalet. Halvanden time efter sammenstødet flød trafikken igen.