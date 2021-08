Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Stribevis af indbrud og en mistænkelig mand

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 17. august 2021 kl. 17:08 Kontakt redaktionen

INDBRUD i en villa på Vallerødvænge, Rungsted Kyst, mandag den 16. august kl. 20.42 kl. 20.42. Det er ukendt, hvordan gerningspersonen er trængt ind i huset, og hvad der blev stjålet.

Læs også: Vaccinemodstander kører rundt med tændt megafon og råber til byens unge

INDBRUD Et soveværelsesvindue er opbrudt af ukendt gerningsperson i en villa på Blomsterager i Kokkedal i perioden fra fredag den 6. august kl. 16 til mandag den 16. august kl. 15.40. Tyvekosterne var ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD i villa på Constantiavej, Rungsted Kyst, begået i tidsrummet fra torsdag den 12. august kl. 18 til søndag den 15. august kl. 10.30. Badeværelsesvindue opbrudt. Stjålne effekter ikke gjort op ved anmeldelsen.

INDBRUD i en lejlighed på Dronningedammen i Hørsholm, begået mellem lørdag den 14. august kl. 12 til søndag den 15. august kl. 10. En rude var aflistet. Tyvekoster var ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Et vindue brudt op af ukendt gerningsperson i lejlighed på Louiselund i Hørsholm. Indbruddet er sket i tidsrummet torsdag den 12. august kl. 16 og lørdag den 14. august kl. 19.30. Tyvekoster var ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Et vindue opbrudt i en villa på Blomsterager i Kokkedal natten til lørdag den 14. august kl. 03.57. Hvad der blev stjålet var der ikke overblik over ved anmeldelsen.

INDBRUD Ukendt gerningsperson har opbrudt stuevindue i villa på Axel Heides Vej i Hørsholm mellem onsdag den 11. august kl. 10 og fredag den 13. august kl. 12.35. Stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

HASH Fredag den 13. august kl. 00.55 passerede en patrulje en parkeret bil på Christianshusvej i Hørsholm, hvor kabinen var tilrøget. Patruljen bad føreren rulle vinduet ned, hvorefter en tydelig lugt af cannabis bredte sig. Føreren, en 26-årig mand fra Kokkedal, fortalte, at han lige havde røget hash og fremviste desuden en klump hash, hvorfor han blev sigtet for at være i besiddelse af denne.

BRAND Klokken 2.39 fredag den 13. august blev det anmeldt, at der kom en del røg fra Nivå Strandpark. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor det kunne konstateres, at der var brand i et skur som også havde fået fat i et hus. Klokken 03.09 kunne brandvæsnet melde, at branden igen var slukket. Branden var muligvis opstået i en elinstallation, men dette skal nu undersøges nærmere.

TYVERI Onsdag den 11. august om formiddagen er der stjålet værktøj og en computer fra en varebil, der var parkeret på Rungsted Strandvej i Rungsted. Tyven var kommet ind ved at knuse den lille trekantede rude forrest i passagersiden.

UDEN-FØRERRET Fredag den 13. august kl. 5.56 blev en 24-årig mandlig bilist fra Nivå standset og kontrolleret på en p-plads ved Æblets Kvarter i Nivå. Her viste det sig, at manden ikke besad retten til at køre bil, og han blev derfor sigtet for at gøre det alligevel.

INDBRUD på Johannevej i Hørsholm mellem tirsdag den 10. august kl. 11.30 og torsdag den 12. august kl. 10. Indstigning via opbrudt vindue. Derblev stjålet smykker og et ur.

TYVERIER Sideruderne blev knust i forbindelse med tyveri fra to biler på Folehavevej i Hørsholm onsdag den 11. august om eftermiddagen. Mellem klokken 15.17 og 15.23 blev der i den forbindelse stjålet en rygsæk med en bærbar pc, en mobiltelefon samt diverse dokumenter fra den ene bil. Fra en VW Golf, som også holdt på Folehavevej, er der stjålet en taske med en mobiltelefon, pung samt nøgler. Tyveriet er sket mellem klokken 15.25 og 15.35. Også her knuste gerningspersonen en rude for at skaffe sig adgang til bilen.

MISTÆNKELIGT En mand vakte onsdag den 11. august kl. 18.45 mistanke, da han gik rundt ved Rungstedvej og Hulsøvang i Rungsted og filmede husene i området. Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 20-25 år, spinkel af bygning, 185-190 cm høj med kort brunt hår. Han var iført sorte Adidas træningsbukser, blå træningstrøje og blå kasket.

TYVERI Der er mellem søndag den 8. august kl. 12 og tirsdag den 10. august om formiddagen stjålet en POCA 500 båd med en Honda påhængsmotor fra en trailer, der stod i Kokkedal Industripark.

KORTLØS Tirsdag den 10. august kl. 13 blev en 34-årig mandlig varevognsfører fra Helsingør standset og kontrolleret på Vejenbrødvej i Kokkedal. Det viste det sig, at han ikke besad retten til at køre bil, hvorfor han blev sigtet for at gøre det alligevel.

INDBRUD i en villa på Bolbrovej, Rungsted Kyst, i perioden fra fredag den 6. august midnat til torsdag den 10. august kl. 16. Flere vinduer opbrudt. Stjålne genstande: Ure, smykker, valuta, kontanter.

Kilde: Nordsjællands Politi

