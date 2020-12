Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Stribe af indbrud og et par færdselsuheld

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 17. december 2020

URO Søndag den 13. december kl. 00.58 fik politiet en henvendelse om ballade på Kongevejen i Hørsholm, hvor tre unge ifølge anmelderen "råber, skriger og slås". En patrulje blev sendt til stedet og mødte en 20-årig mand fra Hillerød, der havde svært ved at opføre sig ordentligt. Han blev taget med i detentionen og løsladt igen søndag morgen. Den 20-årige står til at få bøde for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

INDBRUD Der blev stjålet støvsuger, hårtrimmer, smykker og ure ved et indbrud i et rækkehus på Fasanvænget i Kokkedal, begået fra fredag 11. december kl. 14.15 til søndag den 13. december kl. 17.15. Terrassedør opbrudt.

INDBRUD i en villa på Axel Heides Vej i Hørsholm, begået i perioden fra lørdag 5. december kl. 8 til lørdag den 12. december kl. 11, hvor ukendt person stjal kontanter. Vindue opbrudt.

INDBRUD Via overvågning sås lørdag den 12. december kl. 17.34 en ukendt gerningsperson i en villa på Hannelundsvej i Rungsted. Patruljer kørte til stedet, men personen var forsvundet. En stige var brugt til at skaffe adgang til 1. sal. Ved hændelsen var stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUD i et hus på Baneskellet i Vedbæk, begået fredag den 11. december mellem kl. 12 og 17.30. Vindue opbrudt. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD på Rungstedvej i Rungsted Kyst torsdag den 10. december mellem kl. 17.30 og 20.50. Indstigning igennem opbrudt køkkenvindue. Da forurettede kom hjem, flygtede gerningspersonen fra stedet. Eventuelle stjålne genstande ikke opgjort, og der forelå ved døgnrapportens udgivelse ingen oplysninger om et signalement af gerningspersonen.

FÆRDSELSUHELD En 51-årig kvindelig bilist fra Hørsholm overholdt ikke sin ubetingede vigepligt og påkørte onsdag aften den 9. december en 59-årig mandlig cyklist fra Kokkedal. Uheldet blev anmeldt kl. 19.07 og skete i krydset ved Christianshusvej og Usserød Kongevej, hvor den 51-årige kvinde skulle svinge ud på Usserød Kongevej og overså cyklisten. Patruljen på stedet sigtede den 51-årige kvinde for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt. Umiddelbart slap den 59-årige cyklist fra påkørslen uden større fysiske skader.

FÆRDSELSUHELD Onsdag 9. december kl. 7.05 kørte to biler sammen i t-krydset Birkedommer Allé og Nivåvej i Nivå. Her skulle en 39-årig kvindelig bilist fra Nivå svinge fra Birkedommer Allé til Nivåvej og ramte en bil, der blev ført af en 30-årig mandlig bilist fra Nivå. En patrulje blev sendt til stedet, hvor den 39-årige blev sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt. Der skete mindre materiel skade ved uheldet, men umiddelbart ingen personskade.

INDBRUD Ejeren af en villa på Bukkeballevej var hjemme, da en ukendt person brød ind i huset onsdag den 9. december kl. 19.15. Et kældervindue var opbrudt. Ved anmeldelsen var der ikke overblik over om tyven havde nået at stjæle noget.

INDBRUD i et rækkehus på Fasanvænget i Kokkedal, begået mellem tirsdag 8. december kl. 23 og onsdag den 9. december kl. 16.30. Et vindue opbrudt. De stjålne genstande var afklaret ved anmeldelsen.

HASHFUND En 19-årig mand fra Kokkedal blev tirsdag den 8. december kl. 23.43 anholdt og sigtet for besiddelse af hash med henblik på videresalg. En patrulje opdagede manden på p-pladsen ved Broengen. Da den 19-årige så politiet, forsøgte han at stikke af. Han blev dog løbet op og pågrebet. En visitation af ham viste, at han var i besiddelse af flere salgsposer med hash, en større hashklump samt en salgstelefon.

BIL-BESLAGLAGT Onsdag den 9. december kl. 01.00 blev en 24-årig mand fra Rødby standset i krydset Højmosen og Ådalsparkvej. Patruljen konstaterede, at han sad bag rattet, selvom han var frakendt sin førerret. Da det langt fra var første gang, han har kørt bil i frakendelsestiden, besluttede politiet at beslaglægge hans bil.

INDBRUD Et pengeskab og et smykkeskrin blev stjålet ved et villaindbrud på Rungsted Strandvej tirsdag den 8. december kl. 18.30. Et soveværelsesvindue på 1. sal blev opbrudt.

INDBRUD En villa på Strandvejen i Vedbæk blev tirsdag den 8. december mellem kl. 19.15 og 21.15 udsat for indbrud. Et vindue opbrudt. Ved anmeldelsen var der ikke overblik over stjålne genstande.

Kilde: Nordsjællands Politi

