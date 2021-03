Se ugens politirapport: Spirituskørsel på stribe og hærværk

SPIRITUSKØRSEL En 62-årig mandlig bilist fra Hørsholm blev mandag den 8. marts kl. 22.28 sigtet for spirituskørsel efter en patrulje havde stoppet ham på Usserød Kongevej i Hørsholm. Han blev taget med til blodprøve for at fastslå den præcise promille.

HÆRVÆRK Søndag den 7. marts fra kl. 16.05 til 16.16 indløb der to nogenlunde enslydende anmeldelser fra bilister om hærværk mod deres biler, der holdt parkeret nær Vedbæk Station. En eller flere ukendte gerningspersoner havde ødelagt sidespejlene, og den ene anmelder fortalte desuden, at det så ud til, at flere køretøjer på stedet havde været udsat for hærværk.