Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Søredning og narkokørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Søredning og narkokørsel

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 07. april 2021 kl. 16:16 Kontakt redaktionen

SØREDNING En nyindkøbt båd af typen Maxi 77 var onsdag den 1. april i problemer ved Humlebæk grundet motorstop. Da der ingen mast er på båden, var de to personer ombord helt afhængige af motoren. Da Dansk Søredningsselskab nåede frem, var båden drevet til Rungsted, fordi det meget korte ankertov ikke kunne nå bunden. Søredningsselskabet havde svært ved at lokalisere båden, da de ledte efter en båd med mast, ligesom båden havde flyttet sig væk. Båden blev efterfølgende slæbt til Helsingør.

UDEN-FØRERRET En 22-årig mandlig bilist fra København blev tirsdag den 30. marts kl. 20 stoppet af en patrulje på Rødehusvej i Nivå og sigtet for ikke at gyldig førerret til at sidde bag rattet i bilen.

NARKOKØRSEL En patrulje sigtede tirsdag dem 30. marts kl. 20.30 en 50-årig mandlig bilist fra Køge for at køre bil i narkopåvirket tilstand. Han blev stoppet på p-pladsen på Kammerrådensvej i Hørsholm og fik narkometeret til at slå ud. Han blev anholdt og taget med til blodprøve for at fastslå den præcise påvirkning.

UDEN-FØRERRET Mandag den 29. marts kl. 17.03 blev en 29-årig mandlig bilist fra Greve standset på Helsingørmotorvejen i nordgående retning ved Vedbæk og sigtet for at køre bil uden gyldig ret til at sidde bag rattet.

Kilde: Nordsjællands Politi