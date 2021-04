Se billedserie Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Skolebrand, røveri og flere indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Skolebrand, røveri og flere indbrud

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 14. april 2021 kl. 14:04 Kontakt redaktionen

RØVERI Politiet eftersøger en mand, der mandag 12. april kl. 11.05 begik knivrøveri i Rema1000 på Egevangen i Kokkedal. En ansat observerede først gerningsmanden gå om bag kassen, hvor han stjal cigaretter, for derefter at gå mod udgangen. Her spærrede den ansatte vejen for ham, hvorefter han straks trak en hobbykniv og truede den ansatte. Han forlod dernæst butikken i ukendt retning. Signalementet af røveren lyder: Mand, dansk af udseende, 180-185 cm høj og iført lyseblå hue, mundbind, sort dynejakke, grå jeans samt sorte sko. Foruden kniven medbragte han en Rema1000-plasticpose.

FALSKE-BLÅ-BLINK En 32-årig mand fra København blev mandag 12. september kl. 14.29 sigtet for at køre rundt i sin bil omkring Usserød Kongevej med blå blink på, så andre bilister trak ind til siden, når bilen nærmede sig. En rigtig patrulje fik kort efter stoppet den 32-årige bilist.

VOLD En 55-årig kvinde anmeldte mandag 12. april, at hun havde brækket et ribben efter hun kl. 14.50 var blevet skubbet ned i nogle paller ved Føtex på Egevangen i Kokkedal. Episoden skete, da der opstod uenighed om et citrontræ mellem kvinden og en ældre mand. Politiet har en formodning om, hvem manden er.

HÆRVÆRK En ukendt gerningsperson rev fredag den 9. april mellem kl. 17 til mandag den 12. marts kl. 10.30 låget til benzindækslet af på en bil, som holdt parkeret på Nivåhøj i Nivåhøj.

INDBRUD i et hus på Birgitte Gøyes Vej, Rungsted Kyst, mellem lørdag 10. april kl. 16 til søndag 11. april kl. 18.45, hvor et badeværelsesvindue blev brudt op. Der blev stjålet vin. Øvrige tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Ure, smykker, kontant­er og en dametaske blev stjålet ved et villaindbrud på Drosselvænget i Kokkedal, begået mellem fredag 9. april kl. 13 og lørdag 10. april kl. 11. Vindue opbrudt.

INDBRUD Der blev også stjålet smykker og kontanter ved et indbrud, der blev begået i et hus på Niverød Bakke i Nivå i tidsrummet mellem torsdag 8. april kl. 18 og søndag 11. april kl. 13.30. Gerningspersonen er formentligt brudt ind via havedør.

INDBRUD Et vindue blev aflistet og brudt op i en villa på Fugle­mo­sevej i Hørsholm i perioden fra tirsdag 6. april kl. 17 til fredag 9. april kl. 12.30. Gerningspersonen eller personerne stjal smykker og et musikanlæg ved indbruddet.

INDBRUD Der blev stjålet værktøj ved et indbrud i en villa på Bekkasinvej i Hørsholm, begået mellem onsdag 7. april og fredag 9. april kl. 12. Vindue opbrudt.

INDBRUD En terrassedør blev brudt op ved et villaindbrud på Sangsvanevej i Hørsholm, begået i perioden fra lørdag 3. april til fredag 9. april kl. 15. Der blev stjål­et kontanter og smykker.

BORTVIST Seks unge i alderen 14-16 år fra Nivå, Kokkedal og København blev torsdag 8. april ved 18.25-tiden bortvist fra et solcenter på Usserød Kongevej i Hørsholm, hvor nogle af solcentrets kunder følte sig utrygge ved de unge, som ikke bar mundbind, men sad og røg på stedet.

INDBRUD i en villa på Svalevej i Hørsholm, begået fra onsdag 7. april kl. 16 til torsdag 8. april kl. 17.30. Vindue opbrudt til værelse. Umiddelbart intet stjålet. (artikel fortsætter efter foto...)

Onsdag eftermiddag den 7. april gik der ild i noget tag på Rungsted Skole, og det krævede brandvæsenets indsats. Foto: Presse-fotos.dk

TAGBRAND-PÅ-SKOLE Onsdag kl. 16.21 rykkede Nordsjællands Brandvæsen ud til Rungsted Skole, hvor der var gået ild i et tag på skolen. Brandfolkene konstaterede straks flammer under taget og begyndte slukningsarbejdet, mens politiet afspærrede dele af skolen. Branden opstod efter al sandsynlighed, da nogle håndværkere med gasbrændere var i gang med lægge tagpap på. Tre personer er i forbindelse med branden sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

CYKLIST-I-PÅKØRSEL En 49-årig mand fra Vedbæk kom tirsdag 6. april kl. 12.06 galt af sted, da han cyklede på Sandbjergvej i Vedbæk. Her påkørte han af uvisse årsager en parkeret gravko. Der skete ikke umiddelbart større personskade, men en ambulance blev tilkaldt for at køre cyklisten til tjek på hospitalet. Og en politipatrulje kørte også til stedet, hvor trafikken en kort overgang måtte standses helt.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Cigarettyven ville bare ud af butikken: Se her hvad han gjorde 13. april 2021 kl. 11:36

Stak af fra regningen: Taxachauffør måtte vente to år på betaling 08. april 2021 kl. 16:44

Politiet: Tre personer sigtet efter skolebrand 08. april 2021 kl. 11:38