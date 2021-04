Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Pige kørt ned, spritbilist på afveje og nye indbrud

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgange uge

Hørsholm - 21. april 2021 kl. 15:13 Kontakt redaktionen

FÆRDSELSUHELD En 73-årig kvindelig bilist fra Kokkedal forårsagede mandag den 19. april kl. 14 et færdselsuheld, da hun påkørte en 16-årig pige fra Kokkedal på knallert. Sammenstødet skete i krydset Usserød Kongevej og Bolbrovej. Der skete umiddelbart ingen større personskade, men den 73-årige kvinde blev sigtet for at overtræde færdselsloven.

SPIRITUSKØRSEL En 53-årig mand bilist fra Vanløse blev mandag den 19. april kl. 14.22 anholdt og sigtet for spirituskørsel. Patruljen stoppede ham på Rungstedvej, hvor han fik alkometeret til at slå ud over det tilladte. Han blev taget med på stationen til blodprøve for at fastslå den præcise promille.

HARMONIKASAMMENSTØD Mandag den 19. april klokken 18.16 fik Nordsjællands Politi anmeldelse om et trafikuheld på Helsingørmotorvejen umiddelbart inden afkørsel 10 ved Hørsholm. Ifølge vagtchefen var en bil kørt op i en anden, mens den holdt i kø på motorvejen. Der er blevet taget en blodprøve af den ene bilist med mistanke om spirituskørsel. Ingen personer er kommet til skade.

SPRITBILIST-UHELD En 46-årig kvindelig bilist fra København kom galt af sted, da hun med en for høj promille i blodet mandag den 19. april klokken 18.16 først påkørte autoværnet på Helsingørmotorvejen i Hørsholm, hvorefter hun fortsatte og ramte en jævnaldrende mandlig bilist fra Hillerød. Den 46-årige kvinde blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, ligesom hun blev taget med på hospitalet til blodprøve, som skal fastlægge hendes nøjagtige promille.

TYVERI Værktøj for adskillige tusinde kroner blev stjålet fra aflåst container på en byggeplads ved Egedalsvænge i Kokkedal . Tyveriet er sket mellem fredag den 16. april om eftermiddagen til mandag morgen den 19. april.

INDBRUD i en villa på Lange-Müllers Alle, Rungsted Kyst, begået mellem fredag den 16. april kl. 15 og mandag den 19. april kl. 12.30. Vindue til badeværelse opbrudt, men stjålne genstande ikke opgjort ved anmeldelsen.

URO OG UORDEN i Egedalsvænge i Kokkedal søndag den 18. april omkring kl. 17.15. Det blev meldt til Nordsjællands Politi, at en gruppe unge mænd havde taget ophold i en af boligområdets kældre, hvor de var mødtes for at hænge ud og ryge hash. Politiet blev sendt til stedet, men fandt kun en mennesketom kælder.

INDBRUD på Lange-Müllers Allé, Rungsted Kyst, i tidsrummet fra fredag den 16. april kl. 16 og søndag den 18. april kl. 12.45. Indstigning via opbrudt vindue til badeværelse. Koster: Smykker, øvrige koster endnu ikke opgjort.

INDBRUD på Axel Heides Vej i Hørsholm mellem søndag den 11. april kl. 10 og søndag den 18. april kl. 16. Terrassedør brudt op med ukendt genstand. Koster: Kontanter og smykker.

INDBRUD Ved et indbrud på Axel Heides Vej i Hørsholm kravlede gerningspersonen eller -personerne ind gennem et vindue. Stjålne genstande ikke opgjort på anmeldelsestidspunktet. Det er sket mellem mandag den 29. marts kl. 10 og søndag den 18. april kl. 00.30.

INDBRUD Værktøj for adskille tusinde kroner blev stjålet, da ukendte gerningspersoner mellem onsdag den 14. april kl. 15 og torsdag morgen den 15. april kl. 7.23 brød en container op nær Nivåcentret i Nivå. Tyvene var kommet ind ved at skære en låsebom over.

FALD-MELLEM-TOG Onsdag den 14. april kl. 15.33 faldt en 49-årig mand fra Espergærde ned på skinnerne mellem to tog på Vedbæk Stationsvej. Togtrafikken blev stoppet og politi og ambulance sendt til stedet. Det lykkedes at få manden, der var temmelig beruset, op fra skinnerne i god behold. Han blev for en sikkerheds skyld tilset af ambulancepersonalet og herefter kørt til hjem til sin bopæl.

INDBRUD En grill, et golfsæt, en græsslåmåskine, en racercykel samt noget værktøj er mellem tirsdag den 13. april kl. 23 og onsdag den 14. april kl. 09.15 stjålet fra en garage på Knudsvej i Rungsted. Tyven har skruet beslaget til hængelåsen på døren af for at skaffe sig adgang.

NARKOBILIST En patrulje eftersatte og standsede ved 19-tiden tirsdag den 13. april en 24-årig mandlig bilist med ukendt adresse på Byvejen i Nivå. Det viste sig, at manden ikke besad retten til at køre bil og havde en mindre mængde kokain på sig, ligesom han fik narkometeret til at slå ud for kokain. Han blev anholdt og taget med til blodprøve for at fastslå den præcise grad af påvirkning.

Kilde: Nordsjællands Politi

