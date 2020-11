Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Påsat brand, indbrud og fodgænger kørt ned

Uddrag fra døgnrapporten hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 11. november 2020

FÆRDSELSUHELD på Helsingørmotorvejen i sydgående retning mandag den 9. november kl. 8.34, hvor en 31-årig mandlig bilist fra Lynge bremsede op på grund af en anden bilist, der trak ind foran ham. Ved opbremsningen blev han påkørt bagfra af en 24-årig mandlig bilist fra Nivå. Bilernes placering betød, at den ene vognbane i en periode måtte afspærres, mens der blev ryddet op på stedet. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart nogen personskade.

INDBRUD En kvindelig beboer på Hvedevænget i Kokkedal forhindrede formentlig et indbrud mandag aften den 9. november, hvor terrassedøren var forsøgt opbrudt. Omkring klokken 18.50 hørte hun en lyd, som hun troede var naboen. Hun kiggede ud og så, at der var flyttet rundt på havemøblerne. Da hun tændte lyset og gik ned, så hun at en stor rude til stuen var knust og listerne taget af. Der er ingen oplysninger om gerningspersonen.

UDEN-KØREKORT Nordsjællands Politi sigtede fredag den 6. november en 53-årig mand for at køre bil uden kørekort. Han blev stoppet på Ådalsvej kl. 16 af en patrulje, som kunne konstatere, at manden ikke havde noget kørekort. Det blev han sigtet for og fik at vide, at han ikke kunne køre videre.

INDBRUD i en bolig i Rungstedhave, Rungsted Kyst, begået mellem torsdag den 5. november kl. 22 og fredag den 6. november kl. 9. Vindue ved havedør opbrudt. Umiddelbart intet stjålet.

INDBRUD Vindue til værelse opbrudt i villa på Bellisvej i Hørsholm, begået fra onsdag 4. november kl. 18 til søndag den 8. november kl. 16.30. Stjålne effekter ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Sølvtøj og smykker blev stjålet ved et indbrud i et hus i Kastaniens Kvarter i Nivå, begået fra tirsdag 3. november kl. 13 til torsdag 5. november kl. 13.40. Terrassedør opbrudt.

BESLAGLAGT-BIL En 24-årig mandlig bilist fik onsdag kl. 23.40 beslaglagt sin bil af politiet efter de havde standset ham på Isterødvejen i Hørsholm. Da det viste det sig, at han ikke havde generhvervet sit kørekort, blev han sigtet for overtrædelsen. Og da det heller ikke er første gang, den 24-årige er taget for den forseelse, er hans bil nu beslaglagt med henblik på konfiskation.

PÅSAT-BRAND Klokken 05.34 natten til onsdag 4. november indløb en anmeldelse om, at der var brand i et shelter på Broengen i Kokkedal. Da der tidligere på aftenen havde været ild i samme shelter, og nogle bjælker fra den første brand var flyttet ind i shelteret igen, antages det, at begge brande har været påsat.

FODGÆNGER-PÅKØRT En 59-årig kvinde fra Hørsholm blev tirsdag 3. november klokken 18.09 ramt af en 50-årig kvindelig bilist fra Helsingør. Færdselsuheldet skete, da den 59-årige gik i et fodgængerfelt ved rundkørslen på Kokkedal Stationsvej/Lågegyde. Den 59-årige kom lettere til skade og blev kørt til skadestuen.

TYVERI-FRA-BIL Fra en Mercedes, der holdt på Solvænget i Rungsted Kyst, er der mellem mandag den 2. november klokken 22.00 og tirsdag 3. november klokken 07.15 stjålet et rat med airbag. Tyven har skaffet sig adgang til bilen ved at knuse en siderude.

INDBRUD i Æblets Kvarter i Nivå mellem tirsdag 3. november klokken 16 og 20. Indstigning via opbrudt havedør. Eventuelle stjålne genstande endnu ikke opgjort.

INDBRUD på Bolbro Villavej, Rungsted Kyst, mandag 2. november mellem klokken 15.20 og 21.50. Kældervindue brudt op. Eventuelle stjålne genstande ikke gjort op ved anmeldelsestidspunktet.

Kilde: Nordsjællands Politi

