Se ugens politirapport: Masseslagsmål og panserværnsrakat på krogen

Uddrag fra ugens døgnrapport for Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn fra den forgange uge

UDEN-FØRERRET På Helsingørmotorvejen ved Vedbæk standsede og sigtede en patrulje mandag den 3. maj klokken 17.45 en 26-årig mandlig bilist fra Herlev for at køre bil uden gyldig førerret. Den 26-årige havde slet ikke fået erhvervet sig et kørekort.

INDBRUD Tyverialarmen blev aktiviteret i en villa på Borchs­vej i Vedbæk, natten til 1. maj kl. 02.41. Umiddelbart intet stjålet.

INDBRUD Et vindue opbrudt i en villa på Havrevænget i Kokkedal i dagene mellem torsdag 29. april kl. 10 til lørdag 1. maj kl. 11.12. Stjålne effekter ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUD Ved brug af stige fik en ukendt gerningsperson opbrudt et vindue på 1. sal til en villa på Solkrogen, Rungsted Kyst, begået mellem torsdag 29. april kl. 16 og lørdag 1. maj kl. 9.20. Tyvekoster ikke opgjort ved anmeldelsen.

INDBRUDSFORSØG i en villa på Bygvænget, Kokkedal, begået i perioden mellem 26. april kl. 14 til fredag 30. april kl. 15.30. Tre vinduer forsøgt aflistet.

FISKEDE-PANSERVÆRNSRAKAT-OP En 25-årig mand fra Hørsholm må uden tvivl have gjort store øjne, da han onsdag den 28. april var ude at magnetfiske. For pludselig trak han en panserværnsraktet op fra 'dybet' i Kobberdammen i Hellebæk ved Helsingør. Kl. 13.43 alarmerede han politiet om sin fangst, hvorefter ammunitionsrydningstjenesten blev sendt til stedet. De konstaterede, at der var tale om en øvelsesraket og sørgede for at bortskaffe rakatten på sikker vis.

TYVERI-FRA-BIL Rat og navigation blev stjålet fra en BMW, som holdt parkeret på Niverød Bakke i Nivå. Tvyeriet er sket mellem tirsdag den 27. april omkring midnat og til onsdag den 28. april kl. 06. Tyven knuste en siderude.

INDBRUD Højttalere, Playstation, kuffert, lysestager og parfume blev stjålet ved et villaindbrud på Stolbergsvej i Hørsholm, begået fra tirsdag den 27. april kl. 11 til onsdag den 28. april kl. 11. Det er ukendt, hvordan gerningspersonen er kommet ind i huset.

INDBRUD Mønter og computere blev stjålet ved et villaindbrud på Myremosevej i Nivå, begået i perioden fra søndag den 25. april kl. 14 til onsdag den 28. april kl. 11.15. Vindue til stuen opbrudt med ukendt redskab.

MASSESLAGSMÅL Flere havde smidt tøjet og stod i bar overkrop, da 10 mænd var indblandet i et masseslagsmål på Højmosevænge i Hørsholm tirsdag den 27. april kort før kl. 15. Et vidne overværede episoden og kontaktede straks Nordsjællands Politi, der efterfølgende sendte flere patruljer til området. De halvnøgne slagsbrødre havde dog forladt kamppladsen, da politiet nåede frem, og de var heller ikke til at finde i området, som politiet gennemsøgte til fods. Mændene beskrives at være i alderen fra 20 til 25 år.

INDBRUD Der blev stjålet hvidevarer og køkkenudstyr ved indbrud i en villa på Vedbæk Strandvej, begået mellem mandag den 26. april kl. 21 og tirsdag den 27. april kl. 7.30. En rude i terrassedør knust med en sten.

TYVERI-FRA-BIL En pc og et par solbriller er stjålet fra en BMW, som holdt parkeret på Havrevænget i Kokkedal. Tyveriet er sket mellem mandag 26. april kl. 17 og tirsdag den 27. april kl. 7.15. Der er ingen tegn på opbrud af bilen, som muligvis har stået ulåst, da tyveriet skete.

Kilde: Nordsjællands Politi