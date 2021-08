Branden på Smidstrupvang udviklede en masse røg. Foto: Presse-foto.dk

Se ugens politirapport: Madbrand, coronatricktyve og mistænkelige personer

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 04. august 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

AFVIST Flere kvinder blev i døgnet fra mandag den 2. august til tirsdag den 3. august ringet op af en ukendt kvinde, som på polsk forklarede, at hun var fra Københavns Politi, og at borgerne var i fare for at blive udsat for indbrud. Den falske politibetjent ville derfor vide, om kvinderne havde værdigenstande i deres hjem. Der var dog ingen af kvinderne, blandt andet en 38-årig fra Hørsholm, en 42-årig fra Skibby og en 68-årig kvinde fra Kgs. Lyngby, som lod sig narre til at give den falske betjent nogen oplysninger.

Læs også: Ild i gryde antændte tag

CORONATRICKTYVE En 66-årig mand fra Vedbæk anmeldte mandag den 2. august kl. 15.55, at han mellem klokken 11.00 og 11.15 var blevet udsat for et tricktyveri i Hørsholm Midtpunkt. Her var han blevet antastet af tre mænd i gråt tøj med walkie-talkies, som havde bedt ham vise sit coronapas. Efterfølgende havde de spurgt ind til, hvad den 66-årige lavede i centret, og da de havde forladt stedet, opdagede den 66-årige, at hans indkøbstasker var blevet stjålet.

BRAND Der skete stor materiel skade, da der mandag aften klokken 18.47 udbrød brand i et hus på Smidstrupvang i Vedbæk. Ilden opstod som følge af madlavning, hvor noget olie blev antændt. Ingen personer kom til skade, men en del af taget kollapsede på grund af brandskadernes omfang. Beboerne nåede dog at redde flere genstande ud af huset.

INDBRUDSFORSØG på Knudsvej, Rungsted Kyst, mandag den 2. august. Anmelder oplyser, at han på sin overvågning havde set en mand, østeuropæisk af udseende, 22-30 år, 180-185 cm, muskuløs. Han var iført anorak og briller og medbragte lommelygte, som havde lyst ind af anmelders havedør. Anmelder oplyser endvidere, at hans egen stige lå foldet ud på græsplænen. Ingen indstigning.

INDBRUD på Rypevej i Hørsholm mellem lørdag den 3. juli kl. 8 og søndag den 1. august kl. 21. Indgang: Vindue til soveværelse. Koster: Ikke opgjort på anmeldelsestidspunktet.

INDBRUDFORSØG på Bygvænget i Kokkedal lørdag den 31. juli mellem kl. 9 og 15. 2 vinduer forsøgt opbrudt. Ingen indstigning.

INDBRUD på Spurvevej i Hørsholm mellem onsdag den 28. juni kl. 18 og fredag den 30. juni kl. 15.28 Opbrydning af havedør. Koster: Taske, øvrigt ikke opgjort på anmeldelsestidspunktet.

INDBRUD på Fruerhøj i Hørsholm søndag den 25. juli. Aflistet 1. sals vindue til soveværelse. Benyttet stige. Stjålne genstande: Smykker, valuta og diverse designertasker.

NARKOKØRSEL Klokken 3.13 natten til fredag den 30. juli blev en 24-årig kvinde fra Helsingør sigtet for at køre bil, selvom hun var påvirket af euforiserende stoffer. Kvinden blev standset på Helsingørmotorvejen i Hørsholm og blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve. Blodprøven skal fastlægge kvidens nøjagtige påvirkelsesniveau til brug for den kommende vurdering af sagen.

TYVERI En rygsæk med diverse tøj og en tablet blev torsdag den 29. juli mellem kl. 15.15 og 15.42 stjålet fra en Nissan Note, som holdt i Nivå Strandpark. Tyven knuste en rude for at skaffe sig adgang til bilen.

BUTIKSTYV En 25-årig mandlig butikstyv fra Rødovre blev torsdag den 29. juli kl. 20.12 bortvist fra Føtex på Egevangen i Kokkedal. Her havde han stjålet nogle bukser og chips, og da han nægtede at oplyse, hvem han var til medarbejderen i forretningen, blev politiet tilkaldt. Patruljen fik konstateret mandens identitet, og da han i mellemtiden havde betalt for de varer, han havde taget, endte sagen med, at han blev bortvist fra forretningen.

INDBRUD på Knudsvej i Rungsted Kyst i tidsrummet fra lørdag den 17. juni kl. 16 til lørdag den 24. juli kl. 18.25. Vindue opbrudt. Stjålne genstande: Smykker og kontanter, ellers ikke opgjort.

INDBRUD på Skovduevej i Hørsholm i tidsrummet fra fredag den 16. juli kl. 15 og torsdag den 29. juli kl. 14.55. Vindueslister brækket af. Stjålne genstande: Ikke opgjort på anmeldelsestidspunktet.

TYVERI Onsdag den 28. juli omkring kl. 11 troppede en mand op hos Revisor Team på Rungstedvej i Hørsholm. På et fremmed sprog, der muligvis var italiensk, spurgte han om hjælp til at få lavet en kopi af en medbragt seddel. En medarbejder gik ud i baglokalet for at kopiere sedlen, manden takkede for det og forlod stedet. Senere opdagede medarbejderen, at en pung var blevet stjålet på kontoret. Manden beskrives som sydeuropæisk af udseende, 40-45 år, 165-175 cm høj og spinkel af bygning, brun i huden med kort sort hår. Han var iklædt mørkt tøj, muligvis cowboybukser.

INDBRUD på Fruerhøj i Hørsholm i tidsrummet fra mandag den 19. juli kl. 20 til onsdag den 28. juli kl. 15. Indstigning igennem knust rude. Koster: Våbenskab og kontanter.

MISTÆNKELIGT To personer vakte onsdag den 28. juli kl. 03.01 mistanke, da de gik på Folehavevej i Hørsholm. En borger kontaktede derfor politiet, og en patrulje kørte til stedet for at undersøge sagen nærmere. De to personer, der beskrives som østeuropæiske af udseende, var muligvis iført mørkt tøj, og den ene også en rygsæk, blev dog ikke fundet i området.

Kilde: Nordsjællands Politi

