Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Se ugens politirapport: Listetyv, indbrud og p-vrede

Uddrag fra ugens døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn for den forgangne uge

Hørsholm - 28. oktober 2020 kl. 07:59 Kontakt redaktionen

PARKERINGSVREDE Det kom søndag den 25. oktober ved 11-tiden til skænderi og skubberi mellem en 45-årig kvinde fra Kokkedal og en parkeringsvagt. Episoden skete ved Netto på Højengen i Kokkedal, hvor de blev uenige om, hvor længe kvinden havde været væk fra sin bil i forbindelse med en udstedt parkeringsafgift. Situationen udviklede sig, og den 45-årige kvinde har oplyst, at hun blev skubbet og slået på armen af p-vagten. Han beskrives som 20-25 år, 170-172 cm høj, almindelig af bygning, mellemøstlig af udseende med sort hår, der var kort i siderne og længere på toppen. Han var iført sort jakke og sorte bukser med hvid stribe i siden.

VÅBENFUND? En 31-årig kvinde alarmerede søndag den 25. oktober politiet, da hun på stisystemet ved Hyldehøj i Nivå havde set noget, der kunne være et gevær. En patrulje rykke ud til stedet, og her kunne betjentene konstatere, at der var tale om et stykke legetøj.

INDBRUD Kontanter, personlige papirer og en telefon var udbyttet ved et indbrud i en villa på Poppelvej i Hørsholm, begået mellem lørdag den 24. oktober kl. 12 og kl. 23. Tyven er kommet ind via hoveddøren.

INDBRUD Et vindue blev opbrudt i en villa på Sdr. Jagtvej i Hørsholm. Indbruddet er sket søndag den 25. oktober mellem kl. 13.30 og kl. 21.20. Ved anmeldelsen var de stjålne genstande ikke opgjort.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved to indbrud i Åtoften i Nivå, begået i perioden fra torsdag 22. oktober kl. 14 til lørdag 24. oktober. I det ene hus blev køkkenvinduet aflistet og ved det andet blev køkkenvinduet opbrudt.

FÆRDSELSUHELD To biler påkørte fredag den 23. oktober kort før midnat hinanden på Usserød Kongevej ud for Circle K. Uheldet skete, da en bil ført af en 42-årig kvinde fra Hørsholm kørte op i bagenden af en forankørende bil. En patrulje kom til stedet, og kvinden blev bedt om at puste i alkometeret, som hun blæste op over den tilladte grænse. Hun er nu sigtet for spirituskørsel under skærpende omstændigheder. Ingen kom til skade i forbindelse med sammenstødet. Heller ikke den 42-årige mand, som sad i den anden bil.

INDBRUD En ukendt gerningsperson stjal smykker fra en villa på Skovduevej i Hørsholm ved et indbrud begået mellem fredag 23. oktober kl. 16 og lørdag 24. oktober kl. 16.14. Vindue til soveværelse opbrudt.

INDBRUD Der blev stjålet smykker ved et indbrud i et hus Ved Møllen i Hørsholm, begået mellem fredag 23. oktober kl. 20 og lørdag 24. oktober kl. 10.30. Et vindue opbrudt.

LISTETYV Mens en familie lå og sov i deres hus på Grønnevang i Hørsholm, begik en ukendt gerningsperson indbrud. Det skete mellem torsdag den 22. oktober kl. 21.30 og fredag 23. oktober kl. 9.30. Et vindue til stuen var brudt op. Ved anmeldelsen ikke var der ikke oplyst om stjålne genstande.

INDBRUD Ure, smykker, pas, nøgler og udenlandsk valuta blev stjålet ved et villaindbrud på Bukkeballevej, Rungsted Kyst, begået i perioden fra torsdag den 22. oktober kl. 16 til lørdag den 24. oktober kl. 18.50. Soveværelsesvindue aflistet.

INDBRUD En rude i en terrassedør til en lejlighed på Gl. Hovedgade blev afmonteret ved et indbrud, der fandt sted i dagene fra onsdag 21. oktober kl. 13 til lørdag den 24. oktober kl. 11.30. Der blev stjålet smykker og mønter.

NARKOKØRSEL Fredag 23. oktober kl. 1.29 blev en 43-årig mandlig bilist fra København standset og kontrolleret på Helsingørmotorvejen nær Isterød. Manden fik narkometeret til at slå ud, og han var frakendt førerretten. Den 43-årige blev derfor sigtet for begge forhold. En blodprøve skal fastslå graden af påvirkning. Der blev desuden fundet en mindre mængde heroin i bilen.

INDBRUD Der blev intet stjålet i forbindelse med et indbrud på Landsvalevej i Hørsholm, som blev registreret torsdag 22. oktober kl. 4. Gerningspersonen eller -personerne kom ind i huset ved at bryde et vindue op.

INDBRUD Et indbrud på Ravnevej i Hørsholm mellem onsdag 21. oktober kl. 21.37 og torsdag 22. oktober kl. 15 forblev ligeledes uden udbytte for gerningspersonen eller -personerne. Indstigning via vindue i stuen.

UDEN-FØRERRET-I-LÅNT-BIL En 35-årig mandlig bilist fra Kokkedal blev onsdag den 21. oktober kl. 20.50 stoppet af en patrulje ved Kokkedal Industripark. Han kunne imidlertid ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han ikke havde fået det generhvervet. Derfor blev den 35-årige sigtet for kørsel uden førerret. Da han havde lånt bilen, kontaktede patruljen efterfølgende bilens ejer, som blev sigtet for at have overladt bilen til en person uden førerret.

SPIRITUSKØRSEL En 36-årig mandlig knallertfører fra Kokkedal blev natten til onsdag 21. oktober kl. 02.38 anholdt og sigtet for spirituskørsel. Patruljen stoppede den lokale knallertkører på Ullerødvej. Et alkometer viste, at han formentlig havde en promille over det tilladte. Politiet venter nu svar fra en blodprøve, som skal fastslå mandens præcise promille.

INDBRUD Et vindue til soveværelse blev brudt op i en villa på Stakkeledet i Hørsholm i perioden mellem lørdag 17. oktober kl. 8 til mandag 19. oktober kl. 12. Umiddelbart har gerningspersonen ikke været inde i boligen, og der meldes heller ikke om stjålne genstande.

Kilde: Nordsjællands Politi

