Uddrag fra sidste uges døgnrapport hos Nordsjællands Politi for Hørsholm og omegn. Foto: Model

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: Kvinde snydt af kvinde og ny række af indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: Kvinde snydt af kvinde og ny række af indbrud

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapport for Hørsholm og omegn fra den forgangne uge

Hørsholm - 26. august 2021 kl. 10:18 Kontakt redaktionen

NARKOBILIST En 30-årig mand fra Kokkedal blev tirsdag den 23. august kl. 00.42 sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand. Manden blev standset på Usserød Kongevej i Kokkedal og taget med på hospitalet til blodprøve for at fastlægge den nøjagtige påvirkning.

INDBRUDSTYVE-SKRÆMT-VÆK En beboer på Grønnevang i Hørsholm anmeldte mandag den 23. august, at han kl. 05.10 havde set to indbrudstyve i sin nabos have. Da det de gik op for de to, at de var blevet set, løb de fra stedet. De beskrives som A: mand, spinkel af bygning, mellemøstlig udseende, iført jogging tøj. B: mand, kraftig af bygning, mellemøstlig af udseende, sort fuldskæg. Nordsjællands Politi vil generelt gerne have hjælp til at kunne fange indbrudstyve. Ring på 1-1-4 med det samme, hvis du ser noget mistænkeligt eller opdager et indbrud, som er i gang. Hurtig henvendelse og et godt signalement kan hjælpe. Læg gerne mærke til, hvordan tyven ser ud: Højde, hårfarve, tøj, evt. transportmiddel, redskaber og/eller medbragte tasker/rygsække er vigtige informationer, når de skal finde tyven.

BEDRAGERI En 22-årig kvinde anmeldte søndag den 22. august kl. 9.45, at hun om lørdagen var blevet snydt til at betale for en anden kvindes benzin på Circle K på Usserød Kongevej i Hørsholm. Den 22-årige har oplyst, at hun blev kontaktet af en anden kvinde, som sagde, at hun havde glemt sine betalingskort og spurgte, om den 22-årige ville sætte sit kort i standeren mod, at kvinden sendte pengene tilbage via mobilepay. Det indvilligede den unge kvinde i, og den anden kvinde tastede da også den 22-åriges telefonnummer ind i mobilepay, men gennemførte ikke betalingen. Hun beskrives som ca. 40 år, asiatisk af udseende, 165 cm høj, almindelig af bygning med sort mellemlangt hår. Hun var klædt i en lyserød trøje, lyserøde bukser og kørte i en sort firhjulstrækker.

INDBRUD i en villa på Holtebakken i Nivå, begået mellem onsdag den 18. august kl. 16 til fredag den 20. august kl. 8.20. Den ukendte gerningsperson kom ind i huset via et skur og aflistning af døren ind til huset.

INDBRUD Der blev stjålet smykker og sølvtøj ved et indbrud i en lejlighed på Louiselund i Hørsholm, begået i perioden fra søndag 8. august til fredag den 20. august kl. 18. Vindue opbrudt.

INDBRUD i et hus på Holtebakken i Nivå, begået fra onsdag den 18. august kl. 18 til torsdag den 19. august kl. 7.30. Ukendt gerningsperson er kommet ind via vindue, der stod en anelse åben på haspe. Tyvekoster ikke opgjort.

INDBRUD i en villa på Søvang i Hørsholm, begået i tidsrummet fra tirsdag den 17. august kl. 18 til torsdag den 19. august kl. 20. Gerningsperson er kommet ind gennem et vindue i kælderskakt. De stjålne effekter var der ikke overblik over ved anmeldelsen.

INDBRUD Et vindue i entréen på en villa på Knudsvej i Rungsted blev opbrudt af ukendt gerningsperson mellem tirsdag 17. august kl. 16 og onsdag den 18. august kl. 04.50. De stjålne effekter var der ikke overblik over ved anmeldelsen.

URO Det skabte en smule uro i lokalområdet, da en gruppe unge fra Helsingør, Fredensborg, Nivå og Kokkedal tirsdag den 17. august kl. 19.20 var forsamlet på Teglbuen i Nivå. Nogle patruljer kørte til stedet, hvor de unge forklarede, at der var tale om en social sammenkomst, hvorefter deres generalia blev noteret. En 29-årig mand uden fast adresse blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash.

INDBRUD Der blev stjålet computere ved et villaindbrud på Bygvænget i Kokkedal, begået mellem lørdag den 14. august og tirsdag den 17. august kl. 17.15. Rude var aflistet til soveværelset.

Kilde: Nordsjællands Politi

relaterede artikler

Nabo overraskede indbrudstyve 24. august 2021 kl. 15:33

Ville bare hjælpe: Kvinde snydt til at betale for benzin 23. august 2021 kl. 11:31